Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Елена Степунина обратилась с мольбой к поклонникам. Она попросила избавить ее от лишних советов.

Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина, пять месяцев назад ставшая мамой, находится в Российском онкологическом научном центре имени Блохина. Она проходит курс лечения от рака – врачи диагностировали неходжкинскую лимфому. На своей странице в социальной сети Елена каждый день сообщает о самочувствии и процедурах, которые ей назначили.

Поклонники всячески поддерживают Степунину. А она обратилась с просьбой: "Только молю, не рекомендуйте мне, пожалуйста, голодания, лечения лопухом, содой, китайскими и корейскими БАДами и отварами трав. Я в это не верю☝. Если бы это помогало, никто бы не болел и не мучился в отходняках постхимических".

Отрадно, что Степунина не теряет бодрости духа. "Твои глазаааа такие чистыееее как небооооо... лалала. Под химией лежу, слушаю Лобод. Кафую от своей лысины (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в Instagram.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Май 25 2017 в 9:50 PDT

Ранее Dni.Ru связались с Еленой, чтобы узнать, как она преодолевает этот сложный период. "Мое состояние оценивается как стабильное. Опухоль уменьшилась. Это позволяет мне больше времени проводить дома, с ребенком, а не в больнице. Я готовлюсь ко второй химиотерапии. Конечно, эмоциональное состояние после "химии" оставляет желать лучшего. Но благодаря поддержке родных, друзей и тех, кто неожиданно появился в моей жизни, я не теряю веру в то, что болезнь отступит", – рассказала она.