Седюк отказался снимать штаны перед смертельно больным певцом

Виталий Седюк объяснил, как ему удалось пробраться на сцену в момент выступления Джамалы на "Евровидении". Причем мастер эпатажа заявил, что не позволил бы себе такого поступка во время пения португальского исполнителя.

В СМИ продолжают мусолить скандал, который породил журналист и мастер эпатажа Виталий Седюк во время "Евровидения". Когда на сцене пела Джамала, Виталий залез на сцену и оголил зад. Причем на плечах Седюка был почему-то повязан флаг Австралии. Разумеется, мужчину немедленно схватила охрана.

В беседе с журналистами скандалист признался, что попал на "евровидение" без билета. "Я не думал, что дойду до сцены. В этот раз мне удалось зайти на территорию Евровидения без аккредитации, без приглашения. Пройти все кордоны и оказаться возле малой сцены, и когда я там оказался, я решил совершить эпатажный поступок", – сообщил Седюк в зале суда.

При этом Виталий сказал, что мог выйти на сцену и во время выступления представителя Португалии Сальвадора Собрала, который, к слову, и стал победителем Международного музыкального конкурса. Однако Седюк отказался от этой затеи, потому что беспокоился за здоровье артиста, ведь тот смертельно болен, передают РИА Новости.

Публикация от ��Елизавета Зубенко�� (@fitness_lizi_salinova) Май 14 2017 в 7:17 PDT

По словам журналиста, у него не было специальной задумки выбежать на сцену с флагом Австралии. Этот флаг ему дали фанаты из этой страны, с которыми он познакомился в Киеве во время мероприятия. Можно сказать, что он попал в объектив камеры случайно.

Седюк сказал, что оголил зад просто ради шумихи. "Я не горжусь своим поступком. Я сделал то, что сделал, я не жалею, но я всегда выношу из своих поступков какие-то уроки", – заключил Виталий Седюк.

Напомним, Днепровский районный суд Киева на 60 дней освободил Виталия Седюка. Судья не согласился с обвинением, что пранкер способен на опасные уголовные преступления или будет скрываться от следствия. Но освобождение задержанного произошло на условиях оплаты штрафа, личного обязательства и сдачи загранпаспорта.