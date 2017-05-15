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В Киеве освободили оголившегося на "Евровидении" Седюка

Виталий Седюк и Джамала. Фото: кадр youtube.com
Оскандалившийся в прямом эфире хулиган изначально планировал потрясти своим достоинством перед Юлией Самойловой. Но помешала политика.
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Снятые в прямом эфире Виталием Седюком штаны стали лучшим символом отгремевшего в Киеве "Евровидения". Создатель украинского мужского аналога Femen Евгениий Довлатов признался, что изначально на сцену Международного Выставочного Центра планировал выйти он сам. "Но у меня перебиты ушные нервы, я нахожусь на лечении. Мы в Интернете нашли Виталика, связались с ним и быстро договорились", – рассказал активист.

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Но, по его словам, Виталий Седюк, который разделся перед Джамалой в финале "Евровидения", должен был сделать это перед российской певицей Юлией Самойловой. "Для нас было важно, чтобы перформером был бывший журналист. Это не просто мужчина, который выбежал к Джамале. Изначально мы планировали, что он выбежит к Самойловой, но когда ее не пустили, решили это сделать во время выступления Джамалы".

По словам активиста, этой нелепой провокацией они хотели просто показать – охраны в зале было явно недостаточно: "Люди прекрасно понимают, насколько модернизирована должна быть сцена "Евровидения". Но она осталась той, которая была еще в 2007-м году. Удивлять было нечем, но якобы деньги ушли на модернизацию охраны, а мы показали, что никакой охраны нет".

Он добивался, чтобы Седюка, который находится в СИЗО, дожидается решения суда и может на пять лет попасть за решетку, немедленно освободили. "У нас спрашивают, компенсируем ли мы сорванное шоу, мы говорим, что да, но только если СБУ компенсирует нам ущерб, который она причинила людям", – заявил он в интервью Life.

Наконец, пришло сообщение, что Днепровский районный суд Киева на 60 дней освободил Виталия Седюка. Судья не согласился с обвинением, что оскандалившийся пранкер способен на опасные уголовные преступления или будет скрываться от следствия. Но освобождение задержанного Виталия Седюка произошло на условиях оплаты штрафа, личного обязательства и сдачи загранпаспорта.

Автор: Иван Губкин15 мая 2017, 14:48
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