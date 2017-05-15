Пригожин огорошил известием о Максаковой

Иосиф Пригожин сделал неожиданное заявление о Марии Максаковой. По словам известного продюсера, оперная дива представит Украину на следующем "Евровидении".

На съемках одного из телевизионных ток-шоу, посвященных Международному музыкальному конкурсу "Евровидение", Иосиф Пригожин порядком удивил общественность своим известием. "Знаете, кто на следующем "Евровидении" будет представлять Украину? Мария Максакова!" – буквально огорошил публику известный российский продюсер.

Однако откуда у него такая информация, Иосиф Пригожин предпочел не распространяться. Он лишь добавил, что у него собственные источники, передает Life.ru. К слову, вдова убитого в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова спустя меньше чем через два месяца после смерти своего супруга вышла в свет. Появившаяся на конкурсе "Евровидение" в коротком черном платье певица произвела настоящий фурор.

Об этом стало известно после того, как фотографию Максаковой на своей страничке в Instagram выложил скандально известный актер Станислав Садальский. "Для того, чтобы действительно начать новую жизнь, нужно избавиться от того, что тянет в прошлое...Просто его отпустить и не жалеть о том, что было... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок актер.

Как писали Dni.Ru, в ночь на воскресенье в Киеве прошел финал 62-го конкурса песни "Евровидение". Победу одержал 27-летний представитель Португалии Сальвадор Собрал. Он получил 758 баллов. Второе место у 17-летнего болгарина Кристиана Костова. Третью строчку отдали коллективу SunStroke Project из Молдавии. Страна-хозяйка конкурса – Украина – смогла отвоевать на международном музыкальном соревновании лишь 24 место.

