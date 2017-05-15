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В "голом" скандале на "Евровидении" нашли след России

Виталий Седюк и Джамала. Фото: кадр youtube.com
Появление пятой точки украинского пранкера на телеэкранах в Киеве сочли происками кремлевских спецслужб. И это было предсказуемо.
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Украинский пранкер и журналист Виталий Седюк во время выступления в финале "Евровидения" Джамалы выскочил на сцену, снял штаны и показал 200-миллионной телеаудитории голый зад. Украина поспешила обвинить в этой провокации, конечно же, Россию.

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Как сообщает портал life, проанализировав историю общественной организации "Международное антитеррористическое единство", с которой якобы и был заключен контракт на охрану общественного порядка во время проведения "Евровидения", киевские журналисты пришли к выводу, что одним из ее руководителей является гражданин России, офицер КГБ СССР Геннадий Зайцев.

Якобы, этот факт сыграл главную роль в скандале, который разгорелся во время выступления прошлогодней победительницы "Евровидения". Как писали ранее Dni.Ru, инцидент на "Евровидении" взволновал не только журналистов. Так, внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза, заявил, что пранкеру необходимо преподать урок в СИЗО. "Я вот думаю, что если Виталия Седюка, который оголил свой зад, на 15 суток "пристроить" на Лукьяновку, то он не только найдет там приключения на свою пятую точку, но и вполне возможно докажет теорему о том, что достучаться до мозгов можно и через ж@пу", – написал депутат на своей странице в соцсети. По последним данным скандалисту грозит 5 лет тюрьмы.

Седюк получил благодаря своему хамскому поведению. Он выводил из себя таких мировых знаменитостей, как Брэд Питт, Ким Кардашьян, Уилл Смит и Леонардо Ди Каприо. В мае 2012 года на премьере фильма "Люди в черном-3" в Москве журналист попытался поцеловать Уилла Смита. А в 2013 году на вручении премии Grammy, Седюк умудрился выйти на сцену, чтобы получить награду вместо певицы Адель. 

Автор: Иван Губкин15 мая 2017, 11:07
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