Знаменитый актер сочетался узами брака с мужчиной

Один из самых востребованных и высокооплачиваемых артистов нашел достойную пару. Они вместе уже 14 лет, но лишь сейчас узаконили отношения.

Американский актер Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в легендарном ситкоме "Теория большого взрыва", вышел замуж за своего избранника – 44-летнего графического дизайнера Тодда Спивака. В прошлом году они отпраздновали 14 лет совместной жизни. "Я встретил этого парня... 14 лет назад сегодня, и это было лучшее, что когда-либо случилось со мной, без конкурса", – написал актер в своем Instagram.

В 2012 году Парсонс признался New York Times, что находится в отношениях на протяжении десяти лет. Но позднее добавил, что не планирует торопиться связывать себя узами брака.

Стоит отметить, что звезда не скрывает своей гомосексуальной ориентации. Первый раз влюбленные появились вдвоем в октябре 2013 года на премии GLSEN Respect Awards, а на снимках папарацци они мелькали вместе с июля 2012 года. Как сообщает портал Page Six со ссылкой на представителя артиста, свадебная церемония состоялась в Нью-Йорке в ресторане Rainbow Room.

Публикация от Jim Parsons (@therealjimparsons) Янв 21 2017 в 3:24 PST

Напомним, что в ноябре 2016 года Джим Парсонс возглавил список самых востребованных и восокооплачиваемых актеров по версии Forbes. Он снялся в таких фильмах, как "Скрытые фигуры", "Хотел бы я быть здесь", "Видения" и "Обыкновенное сердце". В 2015 году он был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.