Стало известно о закрытии шоу Закошанского "Говорим и показываем"
В программе "Говорим и показываем" изо дня в день обсуждаются семейные скандалы и личные драмы как обывателей, так и знаменитостей. Этот проект называют аналогом популярных ток-шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова и "Прямой эфир" Бориса Корчевникова, которые выходят на других каналах.
По информации сайта "Экспресс-газета", передачу, которую ведет Леонид Закошанский, закрыли. Более сотни сотрудников "Говорим и показываем" переводят на другие шоу. Кое-кого планируют трудоустроить в рейтинговой программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Примечательно, что ток-шоу Закошанского тоже пользовалось популярностью, поэтому телевизионщики теряются в догадках, что могло произойти.
"У нашей программы были лучшие рейтинги на канале. Скорее всего, тут замешаны сплетни и внутренние скандалы. Но это факт, на днях мы записали последний мотор", – сообщил журналистам теперь уже бывший работник шоу "Говорим и показываем".
Репортеры связались с одним из продюсеров программы. По его словам, НТВ ежегодно проводит ребрендинг, поэтому закрытие "Говорим и показываем" выглядит логичным. "Канал старается уйти от скандальности. Сейчас готовятся новые шоу, которые станут альтернативой", – объяснил продюсер.
Добрый вечер, друзья! Недавно у меня в студии «Говорим и показываем» побывал шоумен Гоген Солнцев. С большим уважением отношусь к артистам этого жанра, поскольку он очень сложный. Люди подобной профессии зарабатывают далеко нелегкие деньги! И я знаю Гогена достаточно хорошо, он приходил ко мне не впервые; и могу сказать, что внутри, за маской скандалиста, скрывается творческий и даже ранимый человек. Порой ему тоже нужна поддержка☝️ #несладкийхлеб #говоримипоказываем #нтв #закошанский #леонидзакошанский #гогенсолнцев #гогеннамиллион
Леонид Закошанский останется на канале. У недавно женившегося телеведущего есть другие проекты, например, шоу о жизни знаменитостей "Тоже люди". По слухам, к закрытию "Говорим и показываем" причастны влиятельные люди, которых что-то не устроило.
Dni.Ru связались с пресс-службой НТВ, но представители телеканала отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию, объяснив это тем, что "окончательное решение еще не принято". Судьба "Говорим и показываем" все еще под вопросом.
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