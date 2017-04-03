Стало известно о закрытии шоу Закошанского "Говорим и показываем"

СМИ сообщили о закрытии ток-шоу Леонида Закошанского "Говорим и показываем". По информации осведомленных источников, канал НТВ якобы "решил уйти от скандальности".

В программе "Говорим и показываем" изо дня в день обсуждаются семейные скандалы и личные драмы как обывателей, так и знаменитостей. Этот проект называют аналогом популярных ток-шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова и "Прямой эфир" Бориса Корчевникова, которые выходят на других каналах.

По информации сайта "Экспресс-газета", передачу, которую ведет Леонид Закошанский, закрыли. Более сотни сотрудников "Говорим и показываем" переводят на другие шоу. Кое-кого планируют трудоустроить в рейтинговой программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Примечательно, что ток-шоу Закошанского тоже пользовалось популярностью, поэтому телевизионщики теряются в догадках, что могло произойти.

"У нашей программы были лучшие рейтинги на канале. Скорее всего, тут замешаны сплетни и внутренние скандалы. Но это факт, на днях мы записали последний мотор", – сообщил журналистам теперь уже бывший работник шоу "Говорим и показываем".

Репортеры связались с одним из продюсеров программы. По его словам, НТВ ежегодно проводит ребрендинг, поэтому закрытие "Говорим и показываем" выглядит логичным. "Канал старается уйти от скандальности. Сейчас готовятся новые шоу, которые станут альтернативой", – объяснил продюсер.

Леонид Закошанский останется на канале. У недавно женившегося телеведущего есть другие проекты, например, шоу о жизни знаменитостей "Тоже люди". По слухам, к закрытию "Говорим и показываем" причастны влиятельные люди, которых что-то не устроило.

Dni.Ru связались с пресс-службой НТВ, но представители телеканала отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию, объяснив это тем, что "окончательное решение еще не принято". Судьба "Говорим и показываем" все еще под вопросом.