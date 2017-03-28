Героям реалити-шоу забыли сообщить о его закрытии
Участников шоу отправили в дикий уголок Шотландии для проведения социального эксперимента. На протяжении целого года они должны были жить в условиях полной изоляции от цивилизации и строить собственное независимое сообщество.
Съемки программы начались в марте 2016 года, но в эфир вышло всего четыре серии. Затем шоу отменили из-за низких рейтингов, не сообщив об этом его участникам, передает The Guardian.
В процессе съемок многие герои разочаровались в концепции шоу, начав нарушать правила. Как сообщали СМИ, участники жаловались на усталость, голод, скуку и тяжелые условия жизни. Случались на проекте и столкновения интересов, из-за чего в коллективе возникали конфликты.
Happy, happy workers make for tasty food! Steve's got some willing participants in the kitchen. #Eden pic.twitter.com/zl0QqPBO1Z— Eden (@Eden_C4) 27 августа 2016 г.
В результате из 23 участников на проекте остались десять, а 13 досрочно вернулись домой. Оставшиеся на шоу лишь недавно узнали о том, что проект закрыт с августа. Представители телеканала BBC Channel 4 заявили, что, возможно, отснятая часть еще выйдет в эфир в этом году.
Have you caught up with #Eden yet? It's here to binge-watch to your heart's content: https://t.co/jfRgWBkoH5 pic.twitter.com/85o6DCtVqm— Eden (@Eden_C4) 16 августа 2016 г.
Отметим, в эфир шоу вышло в июле 2016 года. Последний эпизод был показан в августе того же года. Хотя официальный Twitter проекта продолжал обновляться до октября.
Его родственников допросят сотрудники Следственного комитета России
Семейный конфуз обнародовала фигуристка Татьяна Навка
Популярного исполнителя не узнали даже поклонники
Участник мистического шоу не согласен с популярным актером