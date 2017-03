Героям реалити-шоу забыли сообщить о его закрытии

Участников шоу отправили в дикий уголок Шотландии для проведения социального эксперимента. На протяжении целого года они должны были жить в условиях полной изоляции от цивилизации и строить собственное независимое сообщество.

Съемки программы начались в марте 2016 года, но в эфир вышло всего четыре серии. Затем шоу отменили из-за низких рейтингов, не сообщив об этом его участникам, передает The Guardian.

В процессе съемок многие герои разочаровались в концепции шоу, начав нарушать правила. Как сообщали СМИ, участники жаловались на усталость, голод, скуку и тяжелые условия жизни. Случались на проекте и столкновения интересов, из-за чего в коллективе возникали конфликты.

В результате из 23 участников на проекте остались десять, а 13 досрочно вернулись домой. Оставшиеся на шоу лишь недавно узнали о том, что проект закрыт с августа. Представители телеканала BBC Channel 4 заявили, что, возможно, отснятая часть еще выйдет в эфир в этом году.

