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Отчаявшаяся Жасмин обратилась за помощью к зарубежным врачам

Жасмин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
После третьих родов певица Жасмин тщетно пыталась похудеть. Однако все ее попытки не увенчались успехом, и тогда отчаявшаяся артистка обратилась за помощью к иностранным специалистам.
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Едва родив сына Мирона, певица Жасмин начала немедленно бороться с лишними килограммами. набранными во время третьей беременности. Вот только все усилия популярной артистки пропадали втуне. Даже в интервью Жасмин жаловалась на то, что никак не может избавиться от лишнего веса. "Это проблема всех людей, склонных к полноте. Смотришь на некоторых своих коллег – они едят все, что хотят, и выглядят превосходно. А ты вынуждена годами отказываться от всего вкусного – и все равно лишний вес дает о себе периодически знать!" – с отчаянием говорила певица.

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В итоге, Жасмин решила обратиться за помощью к зарубежным специалистам. В центре певица провела две недели, где все это время усиленно работала над своей фигурой. Артистка даже подвергла свои лишние килограммы воздействию криокамеры. " Я прошла очень много интересных процедур. Но, конечно, основной упор был на рацион. За едой тщательно следили. У меня было трехразовое питание и после обеда – маленький перекус. В это время нам позволяли орешки. Конечно, достаточно непросто, но я старалась. Плюс ко всему ежедневно занималась спортом", – цитирует Жасмин "Собеседник".

За две недели певица смогла скинуть четыре килограмма. "Конечно, результатом я не совсем довольна, но тем не менее мой организм запущен. Это заметно невооруженным взглядом. Уже даже после возвращения из центра я сбрасываю ежедневно по 100 – 200 граммов. Это меня успокаивает и дает надежду, что я на правильном пути", – отметила артистка.

По возвращении из центра Жасмин внимательно следит за своим питанием при помощи диетолога. Впрочем, сильно похудеть певица не желает. Она отметила: "Мне надо, чтобы я смогла надевать любимые платья, которые меня ждут.  Как только я в них влезу, буду довольна. Чувствую, что это скоро случится. Если честно, то мне не очень хочется быть слишком худой. Мне излишняя худоба даже не идет. Я хочу хорошо выглядеть и быть спортивной".

Автор: Ната Лео25 апреля 2017, 10:16
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