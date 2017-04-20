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Звезда "Дома-2" высказалась о Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2", а ныне телеведущая и бизнеследи Нелли Ермолаева сделала неожиданное признание. Телебрюнетка призналась, что считает примером женщины Ляйсан Утяшеву.

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Несмотря на то, что Нелли Ермолаева покинула телепроект "Дом-2" несколько лет назад, яркую брюнетку помнят именно по участию в этом скандально известном шоу. Сама Нелли к этому относится спокойно, более того, она не пытается вымарать эту главу из книги своей жизни. "Вот честно, я не понимаю тех людей, у которых был определенный период в жизни, причем они добровольно сделали этот выбор, но теперь отказываются от реальности (которая к тому же всем известна). Мне кажется, это неправильно. Думаю, люди, которые открещиваются от участия в проекте, просто стыдятся своих действий, слов и поступков. А мне абсолютно не стыдно", – заявила Ермолаева.

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Нелли благодарна "Дому-2", который считает настоящей школой жизни. "Наверное, я стала более разборчива в людях. Мне хватает пяти минут общения, чтобы понять, что за человек передо мной, стоит ли с ним работать, общаться или иметь общие дела. Тебя встречают люди со своими нормами, законами, принципами. Поначалу ты приходишь с мыслями, какая ты классная, но вскоре понимаешь, что всем вообще все равно. Тебя пытаются сломать, подбить под себя, а ты должен доказать, что не идиот и у тебя есть свое мнение. Более того, важно, чтобы к твоему мнению еще и прислушивались. Такая обстановка напоминает психологическую игру, квест. И сейчас, спустя время, я понимаю, что жить становится намного проще, если ты прошел такую "школу выживания", – цитирует звезду телепроекта Woman.ru.

После ухода с телестройки Нелли пыталась пробиться на телевидение, так как всегда мечтала быть ведущей. Она регулярно посещала кастинги, придумывала свои проекты, пыталась хвататься за любую возможность, чтобы попасть в кадр. Ермолаева сознательно не хотела заявлять о себе через скандал, чтобы не портить репутацию.

"Скажу так: о тебе могут говорить из каждого утюга, но в этом случае ты уже превращаешься скорее во фрика, народного клоуна. Вот для меня настоящий пример женщины – это Ляйсан Утяшева. О ней не говорят плохо, в ее адрес вы не услышите насмешек, на нее выходят самые серьезные компании с рекламными предложениями. У нее есть определенный статус в обществе", – отметила Нелли.

В итоге, Ермолаева не только добилась своего, став телеведущей, но и с ней подписали контракты серьезные косметические бренды. "И я тоже очень долго шла к этому, по крупинкам собирала свой образ, чтобы люди мне доверяли. Для меня моя аудитория – это все. А просто "чтобы говорили" мне не надо. Поругаться с мужем и скорее выложить все подробности в соцсеть – на мой взгляд, это настолько низко… Сегодня о тебе поговорили, а завтра заговорят о другом", – рассудила Ермолаева.

Автор: Наталья Аряева20 апреля 2017, 10:37

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