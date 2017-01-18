Воля замахнулся на Утяшеву ногой

Резидент Comedy Club Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева проводят веселый отпуск в Доминикане. Во время записи семейного видео шоумен замахнулся на гимнастку ногой и выбил из ее рук телефон.

Спортсменка положительно влияет на своего благоверного: за несколько лет семейной жизни Ляйсан приучила Павла делать гимнастику. Пока юморист упражнялся на свежем воздухе, любящая жена снимала на видео его потуги сесть на шпагат.

"Трудится... Молодец!" – похвалила любимого гимнастка. Заметив камеру в руках Утяшевой, утомившийся Воля строго сказал: "Хватит меня снимать!" Ляйсан моментально отреагировала: "А кого мне еще снимать?!" На это резидент Comedy Club ответил: "Ты знаешь, что я известный каратист? Будьте осторожны со мной".

Затем ловким движением ноги на глазах у проходивших мимо туристов Воля выбил из рук Утяшевой дорогостоящий гаджет. После своего хулиганства Павел зашелся в приступе хохота.

Зарядка от папы @pavelvolyaofficial #Доминикана Видео опубликовано Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) Янв 18 2017 в 4:34 PST

Похоже, бить ногой или рукой по телефону супруги становится любимым развлечением шоумена на отдыхе. Днем ранее он уже атаковал гаджет Утяшевой. Ляйсан подкараулила мужа во время физкультуры. Она снимала местные красоты и затем перевела объектив на упражнявшегося Павла. По словам супругов, юморист делает зарядку всегда и везде, а его жена выступает в роли строгого, не дремлющего тренера. Хотя на деле все выходит иначе.

Видео опубликовано Сила Воли (@silavoli24) Янв 15 2017 в 11:43 PST

"Ну просто красиво! Странный парень какой-то отжимается посреди парка..." – пошутила над мужем Утяшева. "Хватит снимать меня, снимай вон фламинго. Фламинго интересней", – заявил скромный Воля. Затем он начал кривляться, а в конце видео нанес удар по телефону Ляйсан.

Растроганные подписчики порадовались за страстных супругов и их брачные игры. "С таким мужиком не скучно по жизни", "Какие же вы все таки классные!!!", "Блин он ваш телефон скоро убьет😭😂😂😂😂😂😧😂", "Смешная концовочка", "😂😂клевые вы, обожаю 💜", – веселятся комментаторы.