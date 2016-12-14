Оксана Федорова рассказала о другом мужчине

Телеведущая, модель и дизайнер Оксана Федорова дала откровенное интервью, в котором рассказала о другом мужчине в своей жизни. Им оказался... ее отчим.

Мало кто знает, что мать Оксаны Федоровой была дважды замужем. Второй супруг хорошо относился к своей падчерице. "Мамин муж Саша любил меня как родную дочь. У нас были теплые, близкие отношения. Просыпаемся, а уже завтрак готов, Саша зовет: "Девочки, вы должны быть в хорошей форме, собираемся и идем в спортзал". Он помогал мне, часто возил на съемки, говорил, что благодаря мне всю Москву выучил. К сожалению, его уже нет с нами", – поведала Оксана.

Сейчас всю жизнь мать Федоровой посвящает внукам. "Мы часто шутим, что бабушкам нужно найти женихов. Обе мамы – и моя, и Андрея – остались без половинок. Теперь в доме главные мужчины – это дети и муж", – отметила Федорова.

Как призналась Оксана, она лишь недавно поняла, что женщина не должна все тянуть на себе. "Мир двигает мужчина, и женщина не должна брать все на себя. Она должна украшать мир собой, сделать свой очаг таким, чтобы было уютно, тепло и радостно. Женщина должна излучать любовь, вдохновлять, давать силы", – уверена телеведущая.

Оксана уверяет, что никогда не была карьеристкой. Для нее на первом месте всегда семья. Более того, она с детства чувствовала, что к нее будет особая миссия в жизни.

"Папа у нас – глава и непререкаемый авторитет. В семье нет такого, чтобы мы, как лебедь, рак и щука, на свою сторону тянули одеяло. Есть один ориентир, за которым мы все идем. Когда существует такая иерархия, все становится на свои места", – цитирует Оксану Федорову Woman`s Day.