Украина жестко подставила организаторов "Евровидения". Из-за решения СБУ не пускать в страну Юлию Самойлову, повлекшего за собой отказ "Первого канала" транслировать конкурс, пострадает не сама Россия, а Европейский вещательный союз, который понесет большие убытки, считают специалисты.

Маркетолог, генеральный директор аналитического агентства "Сегмент" Денис Никитас считает, что организаторы "Евровидения" в лице России потеряли большую аудиторию из-за отказа "Первого канала" транслировать шоу. "В России "Евровидение" смотрели 12,5 млн человек – это одна из самых крупных аудиторий конкурса в Европе. Поэтому потеря такой аудитории ударит, в первую очередь, по Европейскому вещательному союзу. Интерес к конкурсу будет снижаться", – заявил он.

А вот "Первый канал" найдет возможность заполнить образовавшиеся "пустоты" в сетке другими передачами. "С точки зрения бюджетов, по различным оценкам, совокупные затраты рекламодателей в этот вид продвижения достигают 40 миллионов рублей. Доля бюджетов прямой рекламы колеблется от пяти до десяти миллионов. Надо отметить, что в масштабах национального размещения это совсем небольшие деньги. К тому же, большую часть из них канал все равно получит, продавая места в программе, стоящей в сетке вещания. А вот Европейский вещательный союз много потеряет в плане бизнес-репутации. Думаю, этот кейс им теперь всю жизнь будут помнить", – уверен член совета гильдии маркетологов Сергей Балакирев.

Как отмечает Life.ru, "Евровидение" называют хорошим телепродуктом, но, согласно оценке агентства Initiative на основе данных TNS Russia (аудитория 18+, Москва), рейтинг музыкального конкурса снижался с 2009 года.

Напомним, ранее Первый канал отказался от трансляции конкурса "Евровидения" из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой на территорию Украины. "Сегодня Первый канал получил письмо Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе "Евровидение", со ссылкой на решение специальных служб Украины", – говорилось в сообщении пресс-службы телеканала. Поклонники конкурса смогут увидеть трансляцию лишь на официальном сайте и видеоканале "Евровидения".

