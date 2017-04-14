Эрнст назвал представителя России на следующем "Евровидении"

Константин Эрнст сделал заявление, касающееся следующего "Евровидения". Генеральный директор "Первого канала"назвал артиста из России, который представит страну на конкурсе.

Певица Юлия Самойлова, которая не поедет на "Евровидение" в Киев в мае этого года, примет участие в конкурсе в следующем, 2018, году. Есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом, сообщил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, передает ТАСС. "Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", – заявил генеральный директор "Первого канала".

При этом пока неизвестно, будет ли артистка выступать на конкурсе со старой песней, написанной специально для "Евровидения" в Киеве, или новой. К слову, по правилам, участник музыкального соревнования обязан выступить с музыкальной композицией, которая ранее нигде не звучала.

Напомним, "Первый канал" отказался от трансляции конкурса "Евровидения" из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой на территорию Украины. "Сегодня Первый канал получил письмо Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе "Евровидение", со ссылкой на решение специальных служб Украины", – говорилось в сообщении пресс-службы телеканала. Поклонники конкурса смогут увидеть трансляцию лишь на официальном сайте и видеоканале "Евровидения".

В конце марта украинские власти объявили о запрете на въезд в страну представительницы России. Служба безопасности объяснила это тем, что певица выступила в Крыму в 2015 году. Власти Незалежной предлагали заменить Юлию или выступить удаленно, не пересекая территорию Украины. Однако Россия отказалась от обоих вариантов.

Шумиха вокруг "Евровидения" не осталась без внимания пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Представитель Кремля высказал свое мнение относительно сложившейся ситуации. "Организаторы, собственно, не способны оказались выполнить условия своих же правил и оказались не способны призвать страну, которая выразила готовность провести этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в документах Европейского вещательного союза", – заявил в интервью Песков.