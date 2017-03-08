Саша Стриженова восхитила поклонников новым образом

Саша Стриженова, появившаяся на тематическом балу своего лицея в элегантном платье в стиле 19-го века спровоцировала настоящую волну комплиментов от своих преданных поклонников. Выход девушки в свет сравнили с дебютом Наташи Ростовой.

Младшей дочери Александра и Екатерины Стриженовых Саши удалось совместить учебу и светскую жизнь таким образом, чтобы они не мешали, а наоборот, логично дополняли друг друга. Так, девушка выложила на своей странице в Instagram фотографии с бала в гимназии №1584, в которой она получает знания. Пользователи Сети пришли к единодушному выводу, что выглядит она потрясающе.

"Спасибо тем, кто стал частью этих безумных эмоций! Лучшая традиция! Из года в год!", – написала Саша Стриженова в сообщении под фотографией с бала. "Мы сделали это достойно, спасибо вам, родные!", – добавила она. Восхищенные комментаторы отметили, что девушка выглядит крайне утонченно и элегантно. Популярным стало и сравнение с Наташей Ростовой.

Публикация от sasha strizhenova ���� (@strizs) Мар 7 2017 в 4:21 PST

То и дело возникающие у поклонников ассоциации с балами былых времен легко объяснимы – школьный был был тематическим и посвящен оказался началу 19 века. Девушки пришли на танцы в элегантных и роскошных платьях, молодые люди в стилизованных костюмах. Оценить всю роскошь наряда Саши Стриженовой позволил снимок, на котором она запечатлена в полный рост. Поклонники оказались буквально сражены наповал.

Публикация от sasha strizhenova ���� (@strizs) Мар 7 2017 в 5:10 PST

Отметим, школьные годы не всегда были для Саши Стриженовой праздником. В частности, она рассказывала, как однажды класс объявил ей бойкот. "Я чувствовала к себе какую-то адскую ненависть и не понимала, чем она вызвана Из-за съемок в кино, репетиций и выступлений с мюзиклом я периодически пропускала школу, и это некоторых страшно злило", – поделилась девушка.

"Конечно, я переживала, это была маленькая детская трагедия. У меня всегда был синдром отличницы, мне казалось, что я должна всем нравиться", – добавила она. Помочь преодолеть трудности ей помогла старшая сестра, которая объяснила. что невозможно нравится всем и всегда.

