Егор Дружинин объяснил свой уход из шоу "Танцы"

Шоу "Танцы" лишилось одного из самых ярких и любимых наставников – хореографа Егора Дружинина. Вечный конкурент Мигеля покинул проект без скандала, объяснив руководству причины своего ухода.

Преданные фанаты "Танцев" давно стали замечать натянутость в отношениях двух наставников, их постоянные споры, соперничество, претензии друг к другу и словесные перепалки. Но официальная причина увольнения Дружинина иная.

"Я устал, – признался Dni.Ru Егор. – Каждый новый сезон я давал себе обещание не переживать так за своих участников. Но не получается. Азарт и эмоции раздирают на части. И в конце каждого сезона я чувствую себя опустошенным и выжатым, как лимон. Приходится тратить какое-то время на восстановление. А его нет. Ситуация соревнования явно не для меня. Не могу бесстрастно принимать решения по уходу участников, когда с ними работаю. К каждому привыкаешь и прикипаешь. Мое решение, как ни объясняй, – удар для них. Не хочу больше их ранить. Не хочу ранить себя".

Многие зрители помнят, что год назад Дружинин уже со скандалом уходил со съемок проекта "Танцы. Битва сезонов". "Голосование сугубо зрительское и превращается в слепую лотерею, вот в этом качестве мое участие в этом проекте смысла больше не имеет", – посетовал в тот момент хореограф, но недоразумение удалось уладить.

Однако в следующем сезоне проекта Егор уже не появится. И не только из-за "аттракциона, в который превратилось профессиональное танцевальное шоу". Популярный хореограф очень востребован в других проектах. Он готовит 3D шоу-мюзикл "Джумео". Ожидается, что зрители увидят его в конце марта, поэтому сроки поджимают. А еще Дружинин вошел в состав жюри шоу "Танцуют все" на телеканале "Россия 1". Оно выйдет в эфир 19 марта, заняв место другого знаменитого телепроекта – "Танцы со звездами".

"Что касается причин ухода с "Танцев", то у меня нет и не было никаких претензий к зрителю, за исключением "Битвы сезонов", где все было, как мне кажется, очевидно настолько, что даже продюсеры пошли навстречу и изменили формат голосования", – заверил Дружинин.



Поговаривают, что Егор не захотел распыляться сразу на несколько проектов, ведь на днях запускается четвертый сезон "Танцев". По информации СМИ, продюсеры шоу удивились его решению уйти. "Нас действительно покидает Егор Дружинин. О своем уходе он предупредил всех, однако руководители проекта все равно находятся в замешательстве – замену Егору нужно искать в максимально сжатые сроки, ведь в апреле уже начинаются кастинги", – цитирует представителя телеканала ТНТ сайт Life.ru.

К слову, ранее Дружинин не скрывал от акул пера, что не всегда был доволен Мигелем. После каждого сезона именно темнокожий наставник организует тур танцоров по регионам. Егор считает такую ситуацию несправедливой. "Участники конкурса изначально понимают: даже если ты не победитель, есть шанс попасть в тур "Танцев", который проводится после того, как очередной сезон заканчивается. Танцовщикам хочется продолжения шоу, хочется заработать, приобрести дополнительную популярность и вес в танцевальной среде. Тур организовывает Comedy Club production, но у штурвала стоит Мигель. Его директор, хореографы команды Мигеля и он сам решают, кто поедет в тур, а кто нет. Поэтому участники еще на стадии отбора в шоу могут изначально склоняться в сторону команды Мигеля. Мне это кажется несправедливым. Но думаю, что ситуация меняться не будет", – сообщил Дружинин.

Егор признался, что у них с коллегой бывают сложные моменты в отношениях. "Деремся до первой крови. Кто кому первый "юшку" пустил, тот и забирает себе танцовщика. На самом деле все решается без любви, но полюбовно", – объяснил интеллигентный наставник.