Александр Панайотов о разводе и алкоголизме

Александр Панайотов стал очередным звездным героем передачи "Наедине со всеми". Звезда шоу "Голос" откровенно рассказал о разводе родителей и алкоголизме отца.

Александр Панайотов получил известность в 2002 году, став финалистом шоу "Народный артист". Однако вскоре артист пропал из поля зрения журналистов и прочей заинтересованной общественности. По признанию Александра, чтобы прокормить семью он брался за любую работу.

Панайотов не стал скрывать, что его родители давно развелись, и на его плечи легла забота о матери и сестре. "Я единственный мужчина в семье, и, конечно, даже в свои самые худшие времена я находил возможность отсылать им деньги. Я это делаю с большой любовью. Это моя семья, женщины, прежде всего, которых надо холить и лелеять", – отметил популярный исполнитель.

С отцом Александр общается крайне редко. Между мужчинами пропасть, которую трудно покрыть. Ситуация усугубляется вредной привычкой, с которой на протяжении многих лет даже не пытается бороться отец артиста. "Там такая сложная история, история с алкоголизмом. Мне безумно горько, что коннект с отцом у меня утерян, мне всегда его не хватает. Это шло с детства. Человек настолько потерян, что его уже не спасти… Там такая стадия, что уже ничего невозможно сделать, сам человек сделал такой выбор", – рассказал Панайотов.

Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Фев 20 2017 в 1:14 PST

При этом Александр отметил, что внешне очень похож на отца. Сестра периодически спрашивает о здоровье их родителя. Но все равно, по мнению певца, мужчина сам обрек себя на тотальное одиночество. "Человек живет один, у него нет семьи, это жутко. Самое страшное, что может быть на свете, когда у человека нет никого, а он в такой яме", – констатировал певец.

Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Фев 28 2017 в 5:52 PST

Панайотов мечтает и о создании собственной крепкой семьи. Отметим, что подробности личной жизни артист предпочитает не афишировать. "Я все держал при себе... Есть девушка, которая всегда со мной. Я уже задумываюсь о создании семьи, рождении детей. Хочу пять детей. Две собаки. Рожать детей, когда нечего им дать, не хотелось бы", – признался Александр Панайотов.