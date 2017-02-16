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Шоу-бизнес

На Панайотова напали после слов о ведущей "Дома-2"

Александр Панайотов и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru
На Александра Панайотова напали после слов, которые тот сказал, по мнению фанатов, в адрес Ольги Бузовой. Звезда шоу "Голос" получил сотни негативных откликов от фанатов ведущей.
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На днях в Америке состоялась торжественная церемония награждения престижной музыкальной награды "Грэмми". Финалист шоу "Голос" Александр Панайотов был зрителем трансляции, которая, по его признанию, оставила неприятный осадок. "Мне все таки абсолютно противопоказано смотреть такие шоу, как Грэмми.. я после этого хожу несколько дней жутко подавленный, почти в депрессии.. как же полярны наши музыкальные миры... какая пропасть между нами..." – написал с тоской Александр Панайотов на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

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 Александр Сергеевич Панайотов

Александр Сергеевич Панайотов певец

Далее артист провел параллели между зарубежными звездами и российскими знаменитостями. "Бейонсе, Адель .. о чем тут можно вообще говорить..? И прекрасный молодой певец Джейкоб Кольер, которого заметил в инстаграме легендарный Куинси Джонс, получил 2 Грэмми.. не потому что папа заплатил. А потому что действительно мега талантливый!!! А у нас все чествуют ведущую реалити шоу, которая вдруг решила запеть.. Как быть то? 😒" – задал риторический вопрос Панайотов.

Александр вряд ли мог предположить, что его пост окажется таким популярным среди фанатов Ольги Бузовой. Они решили, что под ведущей, "которая вдруг решила запеть", звезда "Голоса" имел в виду именно их любимицу, поэтому немедленно бросились защищать свое сокровище.

"решил выехать за ее счет? На носу Евровидение замаячило и решил голосов прибавить? Тебе какое дело, поет она или нет? Можно подумать, на Западе все офигенный артисты? Или в России, кроме Бузовой, все петь перестали? Каждый устраивается в жизни как может, а ты решил за счет девушки", "Получаеться петь можно только тем у кого настоящий талант. А тот кто хочет петь, но нет голоса котегорически нельзя. Тот кто не умеет танцевать но очень хочет и пытаеться тоже нельзя танцевать ну и дафига можно примеров привести. Зависть мужчину не красит", "Нашелся тут самый талантливый. Меня мучает один вопрос когда пела Волочкова, дочь Малинина и многие другие, почему же Вы не высказались в таком тоне. А я отвечу, у Вас кишка тонка, и понимаете что против них лучше ничего не говорить", – набросились на Панайотова защитники Бузовой.

Сам Александр никак не ответил на критику фанатов в свой адрес. Однако чуть позже выложил свежее фото и написал: "И все таки, февраль – сааааамый тяжелый месяц в году.." Отметим, что в комментариях к публикации фанаты Бузовой никак не унимались, и поклонники Панайотова встали на защиту кумира.

Автор: Наталья Аряева16 февраля 2017, 09:42
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