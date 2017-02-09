Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка

Супруга Валерия Тодоровского Евгения Брик рассказала о личной жизни. Популярная актриса сообщила, что они с дочкой Зоей подбирают имя для ее брата или сестры.

У режиссера Валерия Тодоровского и актрисы Евгении Брик подрастает семилетняя дочь Зоя. Однако супруги мечтают о втором ребенке. "И с Зоей подыскиваем имя для ее братика или сестрички. "А может, близнецы у нас будут – сразу двое появятся", – мечтает она. Правда, дочь говорит, что иногда будет ревновать, потому что все внимание начнет уходить на малыша. Хотя я думаю, что она у нас уже взрослая и будет помогать мне. Обожаю, когда наша семья вместе, а не в разных концах света, не надо никуда спешить, а можно просто наслаждаться общением", – цитирует Евгению Брик Woman`s Day.

Валерий и Евгения вместе более десяти лет. По признанию актрисы, она с первой встречи поняла, что он – ее человек. "А Зоя – подтверждение наших чувств. До ее рождения мы успели пожить для себя, попутешествовать, поработать вместе. И родилась она после того, как вышли "Стиляги". Появился фильм, а потом Зоя – самая большая любовь нашей жизни", – сказала актриса.

По мнению Брик, счастливой семьи не может получиться, если двум людям неинтересно друг с другом. Впрочем, споры все равно неизбежны. Евгения рассказала: "Мы оба эмоциональны. Но мы любим друг друга и за то, что можем покричать, поругать, а потом помириться. Оба отходчивы и буквально через пару секунд ссора кажется мелочью, и мы уже смеемся".

Несмотря на то, что режиссера Валерия Тодоровского окружает множество красивых актрис, Евгения старается не ревновать мужа. Она объяснила: "Человек ведь по природе своей свободен, и если ему что-то захочется, он сделает это, запретить не сможешь. Не могу себя назвать абсолютно не ревнивой, но я никогда не буду что-то придумывать, накручивать себя. Чтобы я приревновала, мне нужно дать почву. Но слава богу, ее мне никто не дает. И Валера знает, что он номер один в моей жизни во всем – муж, друг, самый гениальный режиссер"