Модель Елена Кулецкая показала лицо дочери

Елена Кулецкая приняла участие в фотосессии. Известная модель наконец показала лицо дочери.

Едва родив дочь Нику, Елена Кулецкая ревниво оберегала малютку от глаз посторонних людей. Она не могла не поделиться с многочисленными поклонниками фотографиями малышки, но старалась снимать Нику исключительно со спины, в профиль, сбоку, – в общем, как угодно, не в анфас. Фанаты даже потеряли надежду когда-либо увидеть крошку.

Однако Кулецкая решила снять последний барьер между фанатами и своей личной жизнью и наконец показала Нику. Немало поспособствовало этому издание HELLO! Именно для этого издания Елена согласилась сняться с дочкой. Фотографию обложки модель опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"То, что изначально задумывалось как фото в семейный альбом, получилось настолько стильным, что журнал опубликовал все без купюр", – кокетливо отметила Кулецкая в подписи к снимку.

Фото опубликовано Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya) Фев 6 2017 в 2:57 PST

Разумеется, подписчики странички Елены все вместе умилились и рассыпались в комплиментах при виде Ники. "На папу похожа)", "👍 супер люблю вас ❤️", "О, впервые с полностью открытым лицом 😇", "Какие вы красавицы!!!❤❤❤", "Какие глаза😍😍 у этих девочек😘", "Неповторимые глазки как у мамы! Чудо малышка 😍", "Красавицы, Ника вкусняшка👩🏼👶🏼 Глаза💙💙💙💙", "Глазки мамины, а в общем,мне кажется, Ника похожа на папу😊", – прокомментировали фото фанаты модели.

Напомним, слухи о беременности Кулецкой появились в начале февраля прошлого года. Как писали Dni.ru, журналисты заметили, что она скрывает фигуру под объемными нарядами. СМИ сделали вывод, что Елена, которая вышла замуж в августе 2014 года, прячет округлившийся живот. Модель отказалась комментировать догадки. Возможно, она просто хотела поделиться радостью с общественностью, когда придет время.

И оно наступило. 15 мая 2016 года в госпитале "Лапино" Елена Кулецкая подарила своему супругу Станиславу Романовскому дочь Нику. Малышка появилась на свет ростом 55 см и весом 3850 г.