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Глюк'оZa явилась к детям без нижнего белья
Внешний вид и социальная уместность наряда – часть общей культуры человека. Выходное платье неприемлемо в офисе, открытые плечи у дам странно смотрятся вечером, в джинсах и свитере не комильфо приходить в театр – казалось бы, эти истины являются прописными. Но у певицы Глюк'оZы свое представление о вкусе и красоте.
На церемонию вручения детской музыкальной премии "Kinder МУЗ Awards" в столичном VEGAS Сити Холл Наталья Ионова явилась без бюстгальтера. Дети и подростки, на которых мероприятие и было рассчитано, увидели торчащие соски певицы. Родители юных зрителей молчать не стали.
"На детскую премию, без лифчика?!", "Скоро Глюкоза начнет выходит в мир бомонда в одних трусах – и никакой одежды", "Платье хорошее, но с нижнем бельем было бы красивее", "Наверное до последнего не знали куда вы идете? Смело, красиво! Но не к месту. Какой пример будет у поколения? Вся сцена и так пестрит голыми попками. Знаю, что вам абсолютно боком мнение других людей, но все же задумайтесь на досуге", "Соски совсем не по детски торчат! Вообще стыд потеряла!", – возмущены взрослые.
Напомним, что музыкальный чарт "Детская Десятка с Яной Рудковской" в эфир канала МУЗ-ТВ выходит с 2012 года! По его итогам вручается Детская музыкальная премия "Kinder МУЗ Awards", номинанты и лауреаты которой уже дважды получали знаменитые тарелочки МУЗ-ТВ, только в уменьшенном, "детском", варианте. Победитель хит-парада в будущем году пройдет по красной дорожке премии МУЗ-ТВ и даже сможет быть в числе "вручантов".
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