Глюк'оZa явилась к детям без нижнего белья

Певицу осудили за бесстыдный наряд. Родители детей считают вид звезды похабным.

Внешний вид и социальная уместность наряда – часть общей культуры человека. Выходное платье неприемлемо в офисе, открытые плечи у дам странно смотрятся вечером, в джинсах и свитере не комильфо приходить в театр – казалось бы, эти истины являются прописными. Но у певицы Глюк'оZы свое представление о вкусе и красоте.

На церемонию вручения детской музыкальной премии "Kinder МУЗ Awards" в столичном VEGAS Сити Холл Наталья Ионова явилась без бюстгальтера. Дети и подростки, на которых мероприятие и было рассчитано, увидели торчащие соски певицы. Родители юных зрителей молчать не стали.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Дек 14 2016 в 8:35 PST

"На детскую премию, без лифчика?!", " Скоро Глюкоза начнет выходит в мир бомонда в одних трусах – и никакой одежды", "Платье хорошее, но с нижнем бельем было бы красивее", " Наверное до последнего не знали куда вы идете? Смело, красиво! Но не к месту. Какой пример будет у поколения? Вся сцена и так пестрит голыми попками. Знаю, что вам абсолютно боком мнение других людей, но все же задумайтесь на досуге", "Соски совсем не по детски торчат! Вообще стыд потеряла!", – возмущены взрослые.