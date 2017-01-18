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Модный провал Ксении Собчак
Ксения Собчак – завсегдатай столичных модных тусовок. Она никогда не появляется на мероприятиях в одном и том же наряде. Для этого у телеведущей есть и деньги (как писали СМИ, несколько лет назад правоохранительные органы изъяли у нее в ходе обыска один миллион евро, почти полмиллиона долларов и 480 тысяч рублей, расфасованные более чем в 100 конвертов), и возможности. При этом Ксюша часто наряжается очень странно, удивляя поклонников.
Вот и на премьеру фильма "Иллюзия любви" в кинотеатр "Москва" Собчак пришла в платье, напоминающем домашний халат таджички. "Одеваться, Ксения, Вы вообще не умеете. Одно барахло на Вас", "Бабкин халатик и сапоги", "Ксюша раньше очень классно одевалась, стильно, а теперь такая безвкусица", "Стиль гопника в тренде", "Нынче мода такая – в халатах да пижамах в свет выходить", – отметили в соцсети подписчики светской львицы, посчитавшие такой образ неуместным для гламурного мероприятия.
Каждый пожелал упрекнуть Собчак в безвкусице, только что-то на улице этих модных экспертов не видно. Справедливости ради надо заметить, что платье на Ксюше дорогое, дизайнерское, соответствующее трендам сезона. А то, что выглядит она в нем несколько странно – не к Алене Ахмадуллиной, придумавшей такой наряд, вопрос.
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