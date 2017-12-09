Бородина зарабатывает на родных

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина, как и многие другие популярные пользователи Instagram, зарабатывает на рекламе в социальных сетях. Журналисты выяснили, что участие в оплаченном посте детей или мужа ведущей увеличивает его стоимость.

О том, сколько денег Ксения Бородина просит за один рекламный пост на своей странице в Instagram, рассказал портал Super.ru. За одну публикацию рекламодателю придется выложить от 250 до 300 тысяч рублей.

При этом, рассказали журналисты, участие родных ведущей "Дома-2" увеличивает стоимость. Если рекламодатель хочет, чтобы в кадре появилась одна из дочерей Ксении Бородиной, то ему придется выложить еще 50 тысяч. Обе дочери – 100 тысяч.

Примечательно, что, по словам Super.ru, супруг ведущей Курбан Омаров своим появлением в рекламном посте увеличивает его стоимость на ту же сумму – 50 тысяч рублей. Поклонники и недоброжелатели Ксении Бородиной отнеслись к новости по-разному.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Ноя 16 2017 в 7:11 PST

Одни считают, что телеведущая итак достаточно зарабатывает и зря привлекает в этот бизнес своих детей. Другие отмечают, что заработок на рекламе для многих известных людей является едва ли не основным источником дохода, поэтому в такой практике нет ничего странного и тем более постыдного.

Публикация от SUPER (@super.ru) Дек 8 2017 в 3:57 PST

Отметим, Ксения Бородина очень часто выставляет в свой аккаунт фотографии младшей дочери Теи. Каждая подобная публикация набирает множество лайков, а комментарии состоят из одних только комплиментов. Многие пользователи отмечают, что своей красотой малышка обязана не только маме, но и отцу – дагестанскому бизнесмену Курбану Омарову, за которого Бородина вышла замуж в 2015 году.