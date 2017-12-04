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68-летняя Пугачева с голыми ногами показала прием карате

Фото: instagram.com/alla_orfey
Певица ошарашила выходкой дочь и мужа. Такого от нее явно не ожидали.
прочитано 1771 раз

Младшей дочери певицы Аллы Пугачевой Лизе идет пятый год. Девочка растет очень спортивной, музыкальной. Впрочем, с такими всесторонне одаренными и талантливыми родителями вряд ли можно было ожидать другого. Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал трогательное семейное видео, на котором видно, как Лиза делает шпагат и показывает приемы карате. "Семья после просмотра "Русского ниндзя" на Первом", – лаконично подписал ролик юморист.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Но самое забавное запечатлено в конце – 68-летняя мама обсуждает бытовые проблемы, а потом вдруг подходит и бьет ногой в стену на кухне в замке, показывая малолетней дочери пример техники и правильной стойки. Подобного явно никто не ожидал – выходка Аллы Пугачевой развеселила ошарашенного Максима, а Лиза бросилась повторять прием.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

В коротком платье, с голыми ногами в элегантных ботинках с белыми носочками, певица смотрится очень привлекательно. "Выгляжу неплохо. Единственный стимул –  это дети. Очень хочется для своих двойняшек выглядеть моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой", – всегда подчеркивает Пугачева. 

"Ну, Борисовна дает, нормально!",  "Ой, не могу, и мамка дала жару",  "У Насти Волочковой есть конкурент очень даже симпатичный", "Мама с дочкой – суперменки! Берегитесь, мужики", – комментируют увиденное пользователи. 

Автор: Феликс Грозданов4 декабря 2017, 00:01
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