68-летняя Пугачева с голыми ногами показала прием карате

Певица ошарашила выходкой дочь и мужа. Такого от нее явно не ожидали.

Младшей дочери певицы Аллы Пугачевой Лизе идет пятый год. Девочка растет очень спортивной, музыкальной. Впрочем, с такими всесторонне одаренными и талантливыми родителями вряд ли можно было ожидать другого. Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал трогательное семейное видео, на котором видно, как Лиза делает шпагат и показывает приемы карате. "Семья после просмотра "Русского ниндзя" на Первом", – лаконично подписал ролик юморист.

Но самое забавное запечатлено в конце – 68-летняя мама обсуждает бытовые проблемы, а потом вдруг подходит и бьет ногой в стену на кухне в замке, показывая малолетней дочери пример техники и правильной стойки. Подобного явно никто не ожидал – выходка Аллы Пугачевой развеселила ошарашенного Максима, а Лиза бросилась повторять прием.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Дек 3 2017 в 10:23 PST

В коротком платье, с голыми ногами в элегантных ботинках с белыми носочками, певица смотрится очень привлекательно. "Выгляжу неплохо. Единственный стимул – это дети. Очень хочется для своих двойняшек выглядеть моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой", – всегда подчеркивает Пугачева.

"Ну, Борисовна дает, нормально!", "Ой, не могу, и мамка дала жару", "У Насти Волочковой есть конкурент очень даже симпатичный", "Мама с дочкой – суперменки! Берегитесь, мужики", – комментируют увиденное пользователи.