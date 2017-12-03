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Солнцев: Шурыгина замужем за бараном

Диана Шурыгина. Фото: instagram.com/_diana_shurygina_off_
Знаменитый шоумен Рустам Солнцев в присущей ему ироничной манере прокомментировал встречу дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной и барана Анатолия. По словам артиста, эти "животные" – ее целевая аудитория.
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Скандально известной девушке из Ульяновска бывший участник шоу "Дом-2" посвятил очередной выпуск своей рубрики "Мама дорогая". Похоже, Солнцев был удивлен тому, что Шурыгина убежала после короткой встречи с бараном во время празднования дня рождения.

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Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

"Странно, ведь бараны – все. Это ее целевая аудитория. За одним она замужем, второй (его, кстати, жальче всех) в тюрьме сидит за изнасилование Дианочки", – заявил шоумен. Артист искренне не понимает, почему же Шурыгина вдруг обиделась, когда в ней подошел познакомиться настоящий баран.

"Зая, куда ты побежала? Запаха испугалась? Так ты его парфюмчиком… Он же такой милый", – цитирует Солнцева "Стархит". При этом шоумен признался, что не питает симпатии к Шурыгиной.

Артист уверен, что девушка из Ульяновска стала синонимом "комедийного насилия". "Такой уж у этой "дуретты" образ. В каком-то другом она уже не будет никому интересна", – уверен бывший участник шоу "Дом-2".

Напомним, что Диана Шурыгина прославилась на всю страну после передачи "Пусть говорят". Она стала главной героиней нескольких выпусках, во время записи которых обсуждалось ее изнасилование на вечеринке.

Автор: Евгений Мышко3 декабря 2017, 14:49
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История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

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