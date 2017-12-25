Орлова сделала неожиданное заявление о Фриске
По словам Орловой, она никогда не думала, что будет певицей. По образованию Ольга экономист, однако по специальности не работала. Орлова начала мелькать на экранах еще в 11 классе. "Меня пригласили сняться в клипе у Кристиана Рэя и группы "МФ-3". Продюсер группы Андрей Грозный предложил сделать совместный проект. Я с радостью согласилась. Сначала пела одна, потом мы взяли двух девчонок-танцовщиц", – приводит газета "Собеседник" слова Орловой.
Это стало началом знаменитой группы "Блестящие". По словам певицы, из всего коллектива она ближе всего сошлась с Жанной Фриске. Девушки хорошо общались и даже придумали друг другу клички: "Кабан и Орел – вот так не по-девчачьи мы называли друг друга". Артистка потом часто вспоминала "Блестящих". Опыт сумасшедших гастролей и изматывающей работы пригодился Орловой на съемках телепроекта "Последний герой".
"Гостиницы были плохие, поезда отвратительные – с влажным бельем и тараканами. Поэтому мне было не столько сложно на телепроекте "Последний герой" психологически, сколько физически", – вспоминает артистка.
Кроме истории знакомства и дружбы с Жанной Фриске, Ольга рассказала журналистам о своей карьере и работе на передаче "Дом-2". Орлова призналась, что узнала о своем назначении на роль ведущей шоу всего за три дня до съемок. Артистка считает телепроект одним из самых главных на отечественном телевидении. "Хотя критиков у "Дома-2" немало, но мне это предложение показалось интересным", – призналась она.
Ольга рассказала, что для нее важен каждый участник проекта. "Мне хочется помогать молодым людям разбираться не только в сложившихся ситуациях, но и в себе. "Домовцы" проживают на телепроекте реальную жизнь, поэтому это не просто шоу только для зрителей. Опираясь на свой жизненный опыт, я даю им советы, чтобы они смогли разрешить все проблемы и идти дальше", – заявила Орлова.
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