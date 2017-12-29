Пугачева облачилась в траур на новогоднем огоньке

Стало известно, как будет выглядеть Алла Пугачева на новогоднем огоньке. По сообщению журналистов, артистка облачится в черное платье в пол и черное пальто.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева объявила о том, что снялась в новогоднем огоньке на Первом канале. Артистка исполнила песню Олега Влади "Я летала".

Сайт "Комсомольская правда" привел слова припева: "Я летала, летала, летала/ Выше звезд и до самого дна./ Сотни раз начинала сначала,/ Но опять оставалась одна./ Я летала, летала, летала/ Сквозь огонь и потоки дождя./ Только неба огромного мало/ Без тебя, без тебя, без тебя".

Съемка проходила на крыше одного из отелей. Певица выглядела предельно лаконично: пышные рыжие волосы, черное пальто, черное платье в пол и минимум аксессуаров, компетентно сообщает издание.

Отметим, что многочисленные поклонники на ура восприняли новость об участии Аллы Пугачевой в новогоднем огоньке. Однако некоторые фанаты задались вопросом, почему Примадонна облачилась в траур в столь радостный праздник.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 24, 2017 at 6:18 PST

По некоторой информации, съемка Пугачевой напоминала спецоперацию. Говорят, даже технический персонал до последнего не знал, кого именно предстоит снимать. Несмотря на то что съемки проходили на улице, Пугачева стойко держалась. Она сделала несколько дублей и осталась довольна работой. А еще больше – солидным гонораром.

Алла Пугачева с новой песней станет самой взрослой участницей новогоднего огонька на Первом. В основном развлекать россиян будут полсотни молодых артистов родом с Украины – Artik & Asti, "Грибы", Alekseev, Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева. Снимали их не в павильоне, как обычно, а на фоне московских новогодних красот.