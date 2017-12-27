Люди в истерике от вида 66-летнего Газманова в трусах

Певец в белье отжимался в снегу. И ему ведь есть чем гордиться!

Накануне Нового года главный "есаул" страны Олег Газманов поведал немало интересного. Например, рассказал о роли социальных сетей в своей жизни.

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"Когда я выкладываю, на мой взгляд, очень красивую фотографию, лирику, это не вызывает особого ажиотажа, – вздыхает артист. – А вот когда я выкладываю, как я в снегу в трусах отжимаюсь, вот там, да, люди в истерике. Есть некоторые абсолютно непостижимые моменты. Например, когда я сделал селфи и что-то там написал, миллионы лайков пошли. Хотя там даже качество фотографии не очень. Это какую-то струну надо задеть. Я пока не понимаю, как это работает, но мне нравятся социальные сети, потому что это обратная связь. Я ее не могу получить на концерте, разговаривать со всеми".

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Май 4, 2017 at 1:54 PDT

Атлетическое cложение 66-летнего артиста действительно вызывает уважение и зависть. Но и песни у него достойные и запоминающиеся. А скоро петь их можно будет прямо вместе с Газмановым!

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 2, 2017 at 8:16 PDT

"Не все попадают в ноты, но народ хочет петь. Поэтому я написал во всех своих соцсетях: кто хочет, присылайте мне видосики короткие, я это посмотрю, и, если кто-то действительно умеет петь, приглашу выйти на сцену. Да и не только спеть! Спеть – раз, хоровая а капелла – два, станцевать – три, выступить танцевальной командой – четыре. Это было удивительно! В Красноярске даже симфонический оркестр на это подписался", – сообщил артист во время шоу "ОК на связи".