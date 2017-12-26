Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома

Очередной выпуск передачи "Пусть говорят" на Первом канале был посвящен семье Армена Джигарханяна. Пасынок артиста сделал сенсационное заявление.

Степан рассказал, что его приемный отец решил отказаться от борьбы за деньги со своей бывшей супругой Татьяной Власовой. Он подписал документ, разрешающий Власовой забрать себе все средства от продажи их дома в Далласе. По словам Степана Джигарханяна, Армен Борисович с самого начала хотел так поступить, но Виталина Цымбалюк-Романовская разрушила планы актера.

"Собственно, закончилось тем, с чего все начиналось. Потому что, когда только встал этот вопрос о дележке имущества – это было года два-три назад, его спросили: "А этот дом под Далласом, который у вас?". Он ответил: "Да пусть она делает что хочет с ним! Живет, продает, покупает другую квартиру, проживает эти деньги. Я оставляю". Потом, видимо, вмешалась Виталина и сказала, что нельзя разбрасываться имуществом – надо извлекать максимум. С исчезновением Виталины из его жизни, все вернулось на круги своя", – рассказал Степан Джигарханян.

Его слова были встречены криками радости. Все гости студии сошлись во мнении, что Армен Борисович поступил правильно. По словам народной артистки России Ирины Мирошниченко, Джигарханян исправил допущенную ошибку. "Каждый человек может ошибиться. Когда только возникла эта история с дележкой, у многих людей появилось чувство внутренней досады: они столько лет прожили вместе, они были такой удивительной парой. И то, что он якобы что-то у нее отнимает. Многие люди его за это немножко осуждали. Это была ошибка, но он ее исправил. Каждый человек, когда поднимается на д неправильным решением, становится выше, чище и лучше. Армен, ты молодец", – обратилась Мирошниченко к Джигарханяну.