Сергей Светлаков врезал хулигану

Ситуация вышла из-под контроля и потребовала жестких мер. Тогда Сергей Светлаков повалил недруга на пол и врезал ему.

Репортеры выяснили неизвестные подробности биографии Сергея Светлакова, который недавно отметил юбилей. Популярному артисту исполнилось 40 лет. Будущий юморист родился в Екатеринбурге, учился в обычной школе. В классе Сергей был душой компании. "На переменах Сергей часто рассказывал анекдоты или какие-то истории из жизни. Сережка обладал колоссальной порядочностью, заступался за слабых и защищал девочек", – рассказал школьный друг Светлакова Игорь Лебедев.

Впрочем, случались и конфликтные ситуации. "Однажды предложил ему пошутить. Надо отметить, я был хулиганом, поэтому и хохма получалась соответствующая. Говорю: "Давай после урока разбросаем ручки одноклассницы Яны. Заберем пенал и посмотрим, сможет ли она отнять его!" Светлаков сразу переменился в лице и заявил: "Это не смешно! Брось!" Но я пропустил его слова мимо ушей и решил закончить начатое", – поведал приятель артиста.

Но не тут-то было. Светлаков принял жесткие меры, чтобы не допустить хулиганства. "Он догнал меня, схватил за плечо и как заорет: "Игорь, не делай!" Я оттолкнул Серегу и стукнул кулаком по руке. Но он оказался не робкого десятка. Повалил меня на пол, врезал в ответ и говорит: "Тронешь пенал, буду колотить до конца года! Сейчас лучше иди домой и на глаза не попадайся". Естественно, послушался и связываться с ним больше не стал", – цитирует мужчину StarHit.

Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov) Июл 12, 2017 at 5:20 PDT

Мало кто знает, что Светлаков всерьез был увлечен спортом. Он мечтал о профессиональной карьере и даже сдал кандидатские нормативы. Все началось с гандбола. "Эта жесткая игра идеально подходила высокому, быстрому и выносливому Сергею. Он мог и сильно толкнуть конкурента, и поймать мяч, падая на пол... Очень серьезно относился к соперничеству. Благодаря Светлакову наша команда не раз завоевывала золотые медали и кубки", – рассказала другая одноклассница Светлакова Юлия Кашапова.