Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала

Как говорят, артист настаивает и на запредельном гонораре. Но на все его условия согласились.

В новогоднюю ночь на Первом канале Аллы Пугачевой не будет. После скандала, когда десятки тысяч людей подписали петицию в адрес Первого канала с требованием прекратить из года в год показывать одних и тех же артистов в неизменных декорациях, открывающих рот под фонограмму из прошлого.

И руководство "первой кнопки" чаяния народа услышало. После боя курантов россиян будут развлекать Вера Брежнева, группа "Грибы", певец Alekseev, дуэт Arkik&Asti и другие молодые исполнители.

Звезд категории "ретро" будет представлять... Юрий Шатунов. Именно его россияне выбрали во время недавнего голосования за артистов, в компании которых хотелось бы пить шампанское, есть салат оливье и мандарины.

Шатунов давно живет в Германии, но, конечно, прилетел в Москву на съемки новогоднего телепроекта. Правда, как пишет "КП", он выдвинул райдер, в котором требует для себя безумных почестей: жить буду только в самом дорогом отеле, а петь – непременно с видом на Кремль. На канале сильно удивились, но пошли навстречу – чего не сделаешь ради дорогих телезрителей.

Как говорят, исполнитель хитов про "Белые розы" и "Седую ночь" потребовал и гонорар, сопоставимый с запросами артистов уровня Киркорова и Орбакайте. Кроме того, Первый канал обязан оплатить и дорогу Шатунова – непременно в бизнес-классе, как и подобает большой звезде. Ныне, правда, изрядно подзабытой.