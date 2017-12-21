Ведущий Соловьев объявил о свадьбе с молодой актрисой

Тимур Соловьев откровенно рассказал о личной жизни. Телеведущий раскрыл имя любимой женщины и признался, что готов стать отцом.

Ведущий передач "Доброе утро" и "Русский ниндзя" Тимур Соловьев признался, что наконец встретил такую девушку, которая нормально относится к его большой занятости. "Я сейчас впервые назову в прессе ее имя – Ева. Она актриса. Мы встречаемся почти год", – сообщил Соловьев.

Ведущий отметил, что уже сделал предложение молодой литовской артистке. "Хотя, знаете, к свадьбе у нас пока двойственное отношение. С одной стороны, ее хотелось бы сыграть, пригласить родителей, гостей. С другой стороны, я внутренне немножко опасаюсь всех этих церемониалов. Хочу чего-то более демократичного. Может быть, просто распишемся вдвоем", – цитирует Тимура Соловьева "Телепрограмма".

Шоумен уверен, что, в конце концов, они найдут компромисс, поскольку у них с невестой схожие взгляды. Соловьев рассудил: "Мои старшие товарищи, ребята, друзья всегда говорят: "Главное – сделать предложение, застолбить. А свадьба – это уже вот как будет настроение". Хотя… Я считаю, что затягивать с этим тоже нельзя. Вообще я даже подумывал про осень. Ева, кстати, даже не знает об этом. Но пока и у нее проекты, и у меня. Просто действительно не получается".

Зашла речь и о будущих детях. Соловьев высказал абсолютную готовность в этом вопросе. "У меня эти мысли уже давно. Я готов! Но это такое дело… Как Бог даст. В ближайших планах, конечно, очень хотелось бы стать отцом", – признался ведущий.