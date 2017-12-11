Корчевников поговорил о свадьбе с Ковальчук

Борис Корчевников откровенно поговорил с актрисой Анной Ковальчук. Телеведущий рассказал, почему до сих пор не женат, и пообещал исправить это в ближайшее время.

Очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала актриса Анна Ковальчук, известная по детективному сериалу "Тайны следствия". Вот уже более десяти лет актриса исполняет роль Марии Швецовой. "У меня было много обстоятельств – я хотела уйти. Я была беременна, болела, хотела быть с детьми, но сериал меня не отпускал", – отметила Анна Ковальчук.

Зашла речь и о личной жизни. Актриса призналась: "С десяти лет я стала мечтать о ребенке, о девочке, поэтому я очень хотела замуж и родить ребенка". Интересно, что Анна Ковальчук начала задавать вопросы личного характера самому Корчевникову. К примеру, она очень удивилась, что телеведущий до сих пор не женат. Корчевников был явно не готов к напору Ковальчук, поэтому смутился. Однако нашел в себе силы сообщить, что однажды хотел жениться на любимой, но его избранница так и не смогла оторваться от матери.

"Когда мы встретимся в следующий раз, ты уже должен быть женат", – заявила Ковальчук в ответ на признание Корчевникова. Борис сказал, что постарается исправить свое положение как можно быстрее. "Если учесть, что мы встречаемся раз в два года, то я успею. Не хочу больше затягивать", – заявил Борис Корчевников.

Отметим, что сама Анна Ковальчук уже десять лет как замужем за бизнесменом Олегом Капустиным. Актриса подарила супругу сына Добрыню. От первого брака Ковальчук воспитывает дочь Злату. Девушке уже 17 лет.