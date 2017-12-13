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Мария Политова из "Дома-2" пыталась умереть шесть раз

Мария Политова. Фото: vk.com/mpolitova
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Мария Политова, погибшая несколько дней назад под Москвой, неоднократно хотела свести счеты с жизнью. По предварительным данным, девушка не менее шести раз предпринимала попытки самоубийства.

Продолжение: На "Доме-2" цинично восприняли смерть Политовой под забором
прочитано 11716 раз

От чего умерла Мария сейчас устанавливают специалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. "Предварительно причиной смерти стало отравление лекарственными препаратами", – сообщили правоохранители агентству "Москва".

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Также есть информация, что перед гибелью Политова употребляла алкоголь. По данным телеграм-канала Mash, рядом с трупом экс-участницы телестройки лежала упаковка антидеприссантов и половина бутылки рома. Кроме того на теле Марии обнаружены признаки сильного обморожения.

Как сообщалось ранее, Мария Политова скончалась около трех-четырех дней назад, и все это время ее тело пролежало возле забора одного из коттеджей в поселке под Москвой, который предположительно, принадлежит бабушке Маши. "До того как ее нашли, девушку объявили в розыск. 4 декабря она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась", – заявили правоохранители.

Напомним, тревогу после исчезновения Политовой забил ее гражданский муж Артем Шануров. "Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие. Полиция ищет, но вы сами все понимаете", – обратился к общественности Шануров, отметив, что ситуация более чем серьезная. Мужчина заявил, что у Марии имеются  психические отклонения.

Автор: Алёна Нестерова13 декабря 2017, 17:41
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