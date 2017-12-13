Мария Политова из "Дома-2" пыталась умереть шесть раз
От чего умерла Мария сейчас устанавливают специалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. "Предварительно причиной смерти стало отравление лекарственными препаратами", – сообщили правоохранители агентству "Москва".
Также есть информация, что перед гибелью Политова употребляла алкоголь. По данным телеграм-канала Mash, рядом с трупом экс-участницы телестройки лежала упаковка антидеприссантов и половина бутылки рома. Кроме того на теле Марии обнаружены признаки сильного обморожения.
Как сообщалось ранее, Мария Политова скончалась около трех-четырех дней назад, и все это время ее тело пролежало возле забора одного из коттеджей в поселке под Москвой, который предположительно, принадлежит бабушке Маши. "До того как ее нашли, девушку объявили в розыск. 4 декабря она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась", – заявили правоохранители.
Напомним, тревогу после исчезновения Политовой забил ее гражданский муж Артем Шануров. "Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие. Полиция ищет, но вы сами все понимаете", – обратился к общественности Шануров, отметив, что ситуация более чем серьезная. Мужчина заявил, что у Марии имеются психические отклонения.
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Корреспонденту Dni.Ru удалось связаться с телеведущей и выяснить подробности случившегося