Известный актер лишился голоса после инсульта

Известный актер Алексей Золотницкий потерял речь и координацию движений после инсульта. Он находится в больнице, где врачи пытаются восстановить эти функции.

За свою продолжительную карьеру российский актер Алексей Золотницкий успел принять участие в 194 проектах и воплотить множество ролей в театрах Табакова, Маяковского и Моссовета, а также в Московском государственном театре киноактера. Впрочем, неискушенный зритель лучше узнает его не по фотографии, а по голосу.

Дело в том, что именно Алексей Золотницкий озвучивает Роберта Де Ниро и Энтони Хопкинса в российском дубляже. Сообщается, что из-за перенесенного удара актер потерял речь и утратил координацию движений. Врачи надеются, что смогут обратить этот процесс вспять.

Отметим, других подробностей о состоянии здоровья актера не поступало. В июне Алексею Золотницкому исполнился 71 год.



