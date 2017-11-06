Известный актер лишился голоса после инсульта
За свою продолжительную карьеру российский актер Алексей Золотницкий успел принять участие в 194 проектах и воплотить множество ролей в театрах Табакова, Маяковского и Моссовета, а также в Московском государственном театре киноактера. Впрочем, неискушенный зритель лучше узнает его не по фотографии, а по голосу.
Дело в том, что именно Алексей Золотницкий озвучивает Роберта Де Ниро и Энтони Хопкинса в российском дубляже. Сообщается, что из-за перенесенного удара актер потерял речь и утратил координацию движений. Врачи надеются, что смогут обратить этот процесс вспять.
Отметим, других подробностей о состоянии здоровья актера не поступало. В июне Алексею Золотницкому исполнился 71 год.
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