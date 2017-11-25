Сын отказывается смотреть провокации Шепелева

Дмитрий Шепелев рассказал о своих методах воспитания сына Платона. Оказывается, ребенок очень редко смотрит телевизор, а программам своего отца предпочитает мультики.

Программа "На самом деле" стала одним из самых заметных проектов Дмитрия Шепелева. Сам он отмечает, что идея использовать детектор лжи на телевидении не нова, однако передача, которую ведет он, отличается от других. "На самом деле" – это не игра и не выяснение того, насколько человек готов быть правдивым за деньги", – подчеркнул телеведущий.

"С помощью полиграфа мы тестируем не человека, а конфликтующую пару, свидетелей преступления, раскрываем старые тайны и распутываем запутанные истории. У нас самих захватывает дух от того, насколько плодотворной оказалась эта идея", – цитируют "Аргументы и факты" Дмитрия Шепелева.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 11 2017 в 3:57 PDT

Многие такую концепцию программы сочли провокационной. Выяснилось, что сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске видел своего отца на телеэкране, однако выбирает для себя другие развлечения. "Видел. Узнает меня, конечно. Но не смотрит", – поделился телеведущий. "У нас в принципе не принято смотреть телевизор. Думаю, Платон смотрит на экран не больше двух часов в неделю. И это, конечно, мультфильмы. Программа, которую я веду, совсем недетская", – объяснил он.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 27 2017 в 2:54 PDT

Дмитрий Шепелев очень большое внимание уделяет воспитанию сына, причем старается найти баланс между обучением и играми. "Я не разделяю стремление некоторых родителей загрузить ребенка под завязку и их желание вырастить из него всесторонне развитого гения: звезду спорта, математика и певца одновременно. Детство должно оставаться детством. По мне, пусть лучше мы лишний раз сходим в соседний парк покататься на велосипедах или пойдем на представление, чем займем это время "важными уроками", – признался ведущий.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Авг 30 2017 в 4:29 PDT

Тем не менее, Платон ходит в детский сад, посещает спортивную секцию, а также несколько раз в неделю встречается с учителями. Однако главное, уверен Дмитрий Шепелев, это это личный контакт отца и сына. "Платон – мой самый близкий друг", – подчеркнул он.