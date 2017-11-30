Народ не узнал ведущую Светлану Сорокину

Светлана Сорокина пропала из поля зрения журналистов и общественности, хотя когда-то была одной из самых популярных телеведущих. Арина Шарапова обнародовала свежее фото коллеги, но народ ее не узнал.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Арина Шарапова опубликовала фотографию, на которой запечатлела себя с ведущими Еленой Малышевой и Светланой Сорокиной. Внимание многочисленных подписчиков немедленно сконцентрировалось на Светлане. Вряд ли кто-то из фанатов узнал ведущую, если бы не подпись Шараповой: "Ну вот, наконец повидались со Светланой Сорокиной❤️♥️🎶".

"А куда она пропала? Сейчас нам не хватает таких ведущих!", "Я не узнаю Сорокину. Другой человек", "Да. Не узнала Сорокину. Меняются люди с годами", "Совсем не ее лицо", "Ой... Она – Сорокина!!??" – высказались пользователи Сети в комментариях.

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Ноя 29 2017 в 9:30 PST

Впрочем, нашлись и те, кто узнал Сорокину с первого взгляда, несмотря на годы забвения. "Все такая же красивая, не изменилась. Хотелось бы видеть ее среди ведущих серьезных программ. Она еще и умница", "Бывают поражения, славе которых завидуют победители", – это она сказала много лет назад", "Очень приятно видеть Светлану! Совсем не изменилась! Одна из лучших ведущих! А где она сейчас?", "Светлана??? Как рада Вас видеть😘Интересно, как Ваша Тонечка?❤️🎊🎉🌈🌹🌹🌹" – прокомментировали подписчики.

Тонечка – приемная дочь Светланы Сорокиной. Это произошло летом 2003 года. Вскоре после знаменательного события Светлана дала первое интервью о дочке. "При моей профессии и известности факт удочерения никак не скроешь. Я ее ращу, воспитываю, а вырастет – пусть сама решает, как ей быть, да, Тонька? Скажи!" – объяснила она. Телеведущая сообщила, что давно готовилась к столь серьезному шагу, и процесс от начала поисков до окончательного результата занял два месяца.