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Аверина пожалели после поступка Куликовой

Максим Аверин и Мария Куликова. Фото: instagram.com/m.kulikova77
В честь юбилея сериала "Склифосовский", в котором задействованы Максим Аверин и Мария Куликова, испекли большой торт. Актриса со смехом ткнула своего именитого коллегу в сладкое лакомство, а поклонники пожалели артиста и пожурили Марию за то, что испортила десерт.
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В августе начались съемки шестого сезона многосерийного фильма "Склифосовский", в котором главные роли исполняют Максим Аверин и Мария Куликова. А недавно сериал отметил юбилей – ему исполнилось пять лет. В честь круглой даты испекли большой торт, который украшал портрет Аверина, исполнившего в фильме роль доктора Брагина.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Куликова опубликовала видеозапись, на котором запечатлен момент, когда актриса, взяв Максима Аверина за шею, ткнула его лицом в торт. Многочисленная публика, наблюдавшая за действом, немедленно засняла актера, смачно прижатого к поверхности десерта крепкой рукой Куликовой. При этом все смеялись.

А когда оказалось, что торта на лице у Максима, когда он наконец поднял голову, не осталось, смех только усилился. Многочисленные подписчики Марии присоединились к веселью. "Такие все веселые и позитивные 🤗🤗🤗", "Прикольные такие!😂😂😂! Обожаю! 👍", "Нежно попыталась окунуть в торт, еще и придержала, чтобы наверняка😂😂😂", "Ржака полная🤣!!!! Ура! Молодцы! Поздравляю!🤣" – высказались поклонники сериала.

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал Куликову. "Капец! Аверину же больно! Дураки какие:))))))", "ахахахахаха, вот это да!!! Бедный Макс Аверин))) Думал, щас весь торт на лице останется ан нет))) Зря Маша смеялась))) Правда, кто ж будет теперь есть торт после лица Аверина????", "Вы по моему, переусердствовали ...", "Бедный Аверин!", – прокомментировали видео подписчики.

Кстати, в новом сезоне сериала "Склифосовский" обещают проблемы в личной жизни героям Куликовой и Аверина. Героиня Марии стала известной благодаря успешной уникальной операции, и теперь супругам придется налаживать отношения из-за обрушившейся славы. 

Автор: Наталья Аряева17 октября 2017, 10:55

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