44-летняя Мария Порошина шокировала соблазнительными формами

Актриса Мария Порошина выложила в свой Instagram фотографию в купальнике. 44-летняя знаменитость находится в отличной форме.

Как гласит подпись, снимок сделан в Ставропольском крае: "Доброе Утро!!! 🌷🌷🌷 Термальные источники: +30,+36,+43! Спасибо, Ставропольский Край 🙏 Поправили здоровье 💖 Редко выдаётся случай 😔". Фанаты были в восторге от фотографии.

Они засыпали Порошину комплиментами. "Афродита, и это после стольких детей! Божий дар!", "Машенька! Самая удивительная актриса и красивейшая женщина!!! Всегда восхищаюсь вами!🌹🌹🌹", "Статуэточка😍", "Ну это перебор, простите!!!! Так великолепно выглядеть 🔥🔥🔥👍👍👍Вы КРАСАВИЦА!!!!", – писали восхищенные поклонники.

Публикация от Мария Порошина (@mashaporoshina) Ноя 19 2017 в 12:30 PST

Напомним, что актриса воспитывает четырех дочек. Полина, Серафима, Аграфена и Глафира растут в довольно серьезных ограничениях: Порошина хочет вырастить из них настоящих дам высшего света, и воспитывает подобающим образом. "По возможности – так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, и танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли… Мы многое запрещаем дочерям – гаджеты, мультики", – рассказывала актриса.

Публикация от Мария Порошина (@mashaporoshina) Ноя 17 2017 в 6:23 PST

Самая младшая, Глафира, родилась в феврале прошлого года. Уже спустя несколько месяцев актриса, как ни в чем не бывало, работала на съемках нового фильма. Поклонники Порошиной признаются, что не понимают, как знаменитость успевает одновременно быть прекрасной мамой и замечательной актрисой.