Рапунцель из "Дома-2" врезала Шурыгиной

Дважды изнасилованную звезду втянули в интимный скандал. Теперь уже трудно найти истину.

Слова Ильи Яббарова о том, что он без защиты занимался сексом с Ольгой Рапунцель, стали шоком для многих. "Мы просто разговаривали по душам, а потом она положила руку рядом с моим мужским достоинством. Я посмотрел на нее, потому что был удивлен. Она тоже посмотрела на меня, улыбнулась и слегка ущипнула. Я сразу повернулся, обнял ее… А потом мы переспали на заднем сиденье автомобиля, – рассказал Яббаров. – Через три-четыре дня Оля попросила выходной. Мы уехали за периметр, сняли номер в гостинице и переспали снова. Я не уверен, что это мой ребенок, но спали мы без защиты. Как только малыш родится, сделаем ДНК-тест".

Рапунцель заверила, что это подлая ложь: "Илья решил придумать историю о том, что он отец ребенка. Неужели он не может смириться? Уймись, работай таксистом! Ни кола, ни двора, свою семью бросил. У него правда болезнь! Он грешный, у него гнилой, поганый язык. Я буду на него жаловаться! Я с ним не виделась, не знаю его номер телефона, сто лет от него отписана. Яббарову надо оторвать язык, он доиграется. У него ни стыда, ни совести. Найдется человек, который ему реально начистит морду!"

"После того как мы с Димой (Дмитриенко, муж участницы "Дома-2". – Прим. ред.) расстались, кричал, что хочет удочерить моего ребенка, – продолжила Рапунцель. – Я не дала никакой реакции, потому что знаю, какой он человек. Все его слова нужно делить на два, лишь в редких случаях там есть доля правды. Первый раз не получилось "прогреметь" – попытался во второй".

Публикация от ИЛЬЯ ЯББАРОВ ТНТ-Дом 2 (@yabbarov_555) Окт 2 2017 в 2:33 PDT

"Все началось с Шурыгиной", – заявила Ольга в интервью Dom2Life. По словам Ильи Яббарова, он и скандально известная Диана Шурыгина записали дуэт, который скоро предоставят на суд поклонников. Участника "Дома-2" поразили вокальные данные девушки, да и сама она произвела сильное впечатление. Яббаров даже ходатайствовал о присвоении дважды изнасилованной Шурыгиной звания народной артистки России.