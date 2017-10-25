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Мать звезды "Дома-2" не выдержала травли

Ольга Рапунцель. Фото: dom2.ru
Подлое заявление Рапунцель добило несчастную. И она не стала молчать.
прочитано 7826 раз

Новость о том, что Дмитрий Дмитренко якобы усомнился в своем отцовстве ребенка Ольги Рапунцель и потребовал проведения ДНК-экспертизы, возмутила поклонников. Интересно, что самого заявления Дмитрия никто не слышал, знают о нем только из уст Ольги, которая тут же принялась стыдить благоверного, нанесшего ей такой удар своей подлостью. Она пообещала, что обязательно сделает тест, но не сейчас, поскольку не хочет рисковать здоровьем ребенка.

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Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель участница реалити-шоу "Дом-2"

Травли Дмитрия не выдержала его мать Людмила Дмитренко. Она в шоке от подлости бессовестной Рапунцель и была вынуждена выступить с заявлением, подчеркивая, что парень вообще ничего не знал об этой мерзкой истории. "Дима не требует провести экспертизу ДНК и никаких громких заявлений не делал! И не заявлял, что не уверен в своем отцовстве! Зачем придумывать и врать! "Дом-2" зарабатывает деньги, рейтинги, придумывают фантазии сценаристов и Рапы. Подыгрывает, наговаривает, придумывает все новые и новые истории расчудесные! Хватит пиариться на моем сыне!" - возмутилась женщина в своем микроблоге.

Ну а зрители советуют семье Дмитренко добиваться, чтобы на них не клеветали на проекте, через суд. Иначе там еще долго будут притягивать Дмитрия в свои мутные схемы, портить ему жизнь и репутацию такими заявлениями, а может, придумают и что-то похуже.

Рапунцель тоже высказалась. "Я только одного прошу – чтоб у ребенка был папа и мама, я не хочу, чтоб ребенок страдал, ведь он не виноват, что его отец так подло поступает и даже не звонит, на связь не выходит, не интересуется и не проявляет участие в отцовстве. Если даже у него любовь прошла ко мне, это уже не важно, там спасать нечего, я всегда за то, чтоб спасти и сохранить, если ты любил искренне и по-настоящему. Любовь не может мгновенно пройти, вот я его не разлюбила, я просто начала любить себя, поэтому то, что он сделал, пусть все останется на его совести ! Я знаю правду и он знает, у него не хватает смелости признаться, да уже и не важно", – написала она туманное сообщение у себя на странице.

Автор: Иван Губкин25 октября 2017, 17:22
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Звезда "Дома-2" поразила накачанными ягодицами

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