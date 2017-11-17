Песков в восторге от поцелуев с Бузовой

Знаменитый пародист Александр Песков рассказал, почему не хочет перевоплощаться в Ольгу Бузову. Артисту просто не интересно.

Комик заявил, что скандальная звезда сама по себе вызывает у людей смех, поэтому ничего нового в ее образ привнести он не в состоянии. "Бузова – пародия сама на себя. Это неинтересно. Я ее очень люблю, она классная девка, мы целуемся при встрече, но спародировать ее не смогу. Ну представьте себе, я и Бузова? Это же очень смешно", – приводит слова Александра Пескова газета "Аргументы и Факты".

Артист считает, что ему больше удаются пародии на звезд прошлого поколения: Лайму Вайкуле, Лариса Долина, Жанна Агузарова и другие. Всего в запасе Пескова 150 разных образов. На каждое выступление артист пребывает минимум с тридцатью чемоданами. Когда предстоит обширная программа, их количество увеличивается до 65. "В них костюмы для всех моих образов, балетные костюмы, декорации", – объяснил артист.

Некоторые наряды для перевоплощений Песков шьет сам. Так было, например, с платьем для номера о Жанне Агузаровой. "Костюм для образа Агузаровой я пошил из штор и в этом вышел на "Песню года". Помню, моя подруга Клара Новикова тогда сказала мне: "Сань, я тебя не узнала. Я не думала, что это ты". Тогда все несли цветы Агузаровой, думая, что на сцене она. Я даже не смог номер закончить, принимал цветы", – вспоминал Александр Песков.

Он рассказал, что его пародии почти всегда пользуются успехом, и в молодости, в погоне за признанием, пародист обидел известную актрису Аллу Баянову. Артисты выступали на соседних сценах, и когда в программе Пескова наступил антракт, он быстро переоделся, и выбежал на эстраду к Баяновой. "Отработал шикарно, публика с ума сходила от счастья. А уже на утро на ресепшне гостиницы я обнаружил от нее записку: "Санечка, ты такой талантливый, но больше никогда меня не пародируй. Только после смерти", - рассказал пародист.