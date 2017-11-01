Волочкову в аэропорту распекли за пьянство

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова удивила роликом из аэропорта Череповца. Интернет-пользователи заподозрили, что звезда слишком много выпила перед записью видео.

Танцовщица обратилась к поклонникам незадолго до вылета из города. Судя по подписи, Волочкова немного опоздала на рейс. "Спасибо, дорогие, за цветы! За овации, тепло ваших душ и сердец! За то, что улетаю, не забыв ни одного цветочка!" – отметила она.

Примечательно, что пользователи социальной сети ответили резкой критикой на добрые слова звезды. Они заподозрили, что Волочкова изрядно выпила перед полетом. "Набросалась уже для сугреву", – пишет один из комментаторов. "Всю жизнь подшофе", – поддерживает другой.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 1 2017 в 8:17 PDT

"Язык заплетается, лицо какое-то опухшее, будто все признаки пьянства на лицо", – кратко резюмировал обвинения пользователь Сети. Волочкова оставила нападки без ответа.

Напомним, балерина неоднократно отвергала всяческие обвинения в пьянстве. Танцовщица заявила, что стала жертвой травли. "Эти люди открывают нулевые аккаунты в соцсетях и пишут с их помощью всякие гадости. Совершенно точно могу сказать, что лечить нужно не меня, а души тех злобных созданий, которые живут ложью и обманом", – заявила она в беседе с корреспондентом Dni.Ru.