Волочкову в аэропорту распекли за пьянство
Танцовщица обратилась к поклонникам незадолго до вылета из города. Судя по подписи, Волочкова немного опоздала на рейс. "Спасибо, дорогие, за цветы! За овации, тепло ваших душ и сердец! За то, что улетаю, не забыв ни одного цветочка!" – отметила она.
Примечательно, что пользователи социальной сети ответили резкой критикой на добрые слова звезды. Они заподозрили, что Волочкова изрядно выпила перед полетом. "Набросалась уже для сугреву", – пишет один из комментаторов. "Всю жизнь подшофе", – поддерживает другой.
"Язык заплетается, лицо какое-то опухшее, будто все признаки пьянства на лицо", – кратко резюмировал обвинения пользователь Сети. Волочкова оставила нападки без ответа.
Напомним, балерина неоднократно отвергала всяческие обвинения в пьянстве. Танцовщица заявила, что стала жертвой травли. "Эти люди открывают нулевые аккаунты в соцсетях и пишут с их помощью всякие гадости. Совершенно точно могу сказать, что лечить нужно не меня, а души тех злобных созданий, которые живут ложью и обманом", – заявила она в беседе с корреспондентом Dni.Ru.
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