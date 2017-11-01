Бессовестная Рапунцель переспала без защиты с Яббаровым

У ребенка звезды "Дома-2" может оказаться другой отец. Придется делать ДНК-экспертизу.

История с беременностью Ольги Рапунцель становится все скандальнее. Звезда "Дома-2" уверяет: ее муж Дмитрий Дмитренко якобы усомнился, что ребенок, которого она носит, от него, и потребовал проведения ДНК-экспертизы. Ольга тут же принялась стыдить благоверного, нанесшего ей такой удар. Она пообещала, что обязательно сделает тест, но не сейчас, поскольку не хочет рисковать здоровьем ребенка.

Впрочем, провести ДНК-тест хочет еще один человек. Скандальный участник "Дома-2" Илья Яббаров считает, что вполне может быть отцом ребенка бессовестной Рапунцель. "У меня был секс с Рапунцель, когда она была в ссоре с Димой", – заявил Яббаров.

"Однажды Оля была в депрессии, потому что Дима всячески над ней издевался. В душевном разговоре я напомнил ей о том, что было между нами. Мы не сохранили наши чувства, хотя наши отношения были неплохими. Она всегда улыбалась. Мы просто разговаривали по душам, а потом она положила руку рядом с моим мужским достоинством. Я посмотрел на нее, потому что был удивлен. Она тоже посмотрела на меня, улыбнулась и слегка ущипнула. Я сразу повернулся, обнял ее… А потом мы переспали на заднем сиденье автомобиля. Думаю, это были не чувства, а страсть. Это неописуемо. Конечно, мы никому об этом не говорили", – цитирует Яббарова dom2magazine .

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Окт 31 2017 в 3:26 PDT



"Через дня три-четыре Оля попросила выходной, мы уехали за периметр, сняли номер в гостинице и переспали снова. Я не уверен, что это мой ребенок, но спали мы без защиты. Как только малыш родится, сделаем ДНК-тест", – пообещал Илья.



