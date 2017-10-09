Меньщиков из "Дома-2" о скандале с отцовством
Бывший участник телестройки Степан Меньщиков вместе с женой принял участие в программе "На самом деле". Именно там шоумен узнал, что не является биологическим отцом старшего сына.
"Честно говоря, к ДНК-тесту я отнесся равнодушно. Подумал, что это просто просьба телевидения, формальность", – заявил Меньщиков. "Даже не мог подумать, что все так сложится. Думаю, им нет смысла врать. Тем более, это подтвердил не только тест, но и полиграф, и сама Женя. Она даже не пыталась оправдаться и объяснить", – говорит звезда реалити-шоу.
Степан подчеркнул, что потенциального
отца мальчика, которого он считал собственным ребенком, он не знает. "Даже не
могу предположить, кто бы это мог быть. Но я хотел бы узнать, кто это. Мне
интересно", – цитирует Меньщикова журнал "Дом-2".
Напомним, о своем расставании Степан Меньщиков и Евгения Шамаева объявили еще в сентябре, однако поклонники пары до последнего надеялись, что ситуация изменится, супруги найдут общий язык и смогут сохранить семью. Чтобы окончательно выяснить отношения бывшие влюбленные и пришли на программу "На самом деле", где открылась горькая правда.
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