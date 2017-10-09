Фото звезды "Дома-2" после неудачной пластики

Участница шоу "Дом-2" Екатерина Колисниченко второй раз легла под нож хирурга. Пришлось исправлять ошибки предыдущего специалиста.

В своем микроблоге Екатерина показала поклонникам фото после первой, неудачной ринопластики, и после последней. По словам девушки, новая форма носа ее полностью устраивает.

"Такой красивый профиль, носик прямой, ноздри приличные, не раздутые", – написала она. Однако не все заметили разницу, что удивило и даже возмутило звезду "Дома-2".

"То ли нос как у кошки, то ли просто картошка. Что говорите? Разницы не видите между предыдущим (испорченным первой ринопластикой) и моим новоиспеченным носиком?" – спросила Колисниченко у фолловеров.

Публикация от Екатерина Колисниченко (@kolisnichenko_official) Окт 7 2017 в 9:32 PDT

Для нее было очевидно, что первая ринопластика оказалась неудачной. По словам Екатерины, она ждала, чтобы в полной мере оценить результат хирурга, а для этого необходимо от полугода до года.

"Но чуда не произошло! И это очень обидно! Прошло восемь месяцев после первой ринопластики, и я больше не смогла терпеть!" – написала участница телестройки в Instagram.

Публикация от Екатерина Колисниченко (@kolisnichenko_official) Окт 8 2017 в 6:39 PDT

Колисниченко была уверена, что новая форма носа позволит ей обрести уверенность в себе. "Поклонников и так много, любят меня любой. Я думаю, что будет проще фотографироваться, не придется выбирать ракурсы, чтобы выглядеть симпатичнее. Уже через гипс вижу, какой у меня будет красивый носик", – говорила она. Звезда "Дома-2" посоветовала всем последовать ее примеру и начать меняться в лучшую сторону.