Звезда "Дома-2" в ужасе из-за неудачной пластики

Участница шоу "Дом-2" Екатерина Колисниченко решилась на еще одну пластическую операцию. Прошлое хирургическое вмешательство завершилось неудачно: нос звезды передачи фактически "просел".

Колисниченко рассказала, что врачу не удалось добиться необходимых результатов. Звезда "Дома-2" считает, что ее нос стал ассиметричен после операции.

Красавица очень волнуется, но верит в том, что на этот раз все пройдет успешно. Тем не менее, исправлять ошибки хирурга будет достаточно сложно: он оставил в ее носу слишком мала "материала". "Скорее всего, придется делать забор хрящей из ушек или вовсе из ребра. Нос просел" – с ужасом заявила Колисниченко.

Операция намечена на конец сентября, передает издание Dom2Life. Участница популярного шоу хочет лечь под нож хирурга в Санкт-Петербурге.

Публикация от Екатерина Колисниченко (@kolisnichenko_official) Сен 18 2017 в 4:14 PDT

Напомним, Колисниченко была уверена, что новая форма носа позволит ей обрести уверенность в себе. "Поклонников и так много, любят меня любой. Я думаю, что будет проще фотографироваться, не придется выбирать ракурсы, чтобы выглядеть симпатичнее. Уже через гипс вижу, какой у меня будет красивый носик", – говорила она. Также звезда "Дома-2" посоветовала всем последовать ее примеру и начать меняться в лучшую сторону.

Публикация от Екатерина Колисниченко (@kolisnichenko_official) Сен 15 2017 в 5:58 PDT

Отметим, что многие поклонники Колисниченко не замечают ее проблем с носом. "Красавица, удачи во всем", – пишут ей комментаторы практически под каждой фотографией в социальной сети Instagram.