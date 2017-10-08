Жена Меньщикова из "Дома-2" родила сына не от него

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Степан Меньщиков вместе с женой Евгенией Шамаевой принял участие в программе "На самом деле" на Первом канале. Именно там шоумен узнал, что не является биологическим отцом старшего сына.

О своем расставании Степан Меньщиков и Евгения Шамаева объявили еще в сентябре, однако поклонники пары до последнего надеялись, что ситуация изменится, супруги найдут общий язык и смогут сохранить семью. Чтобы окончательно выяснить отношения бывшие влюбленные пришли на программу "На самом деле".

Незадолго до съемок Степан Меньщиков и его старший сын прошли тест ДНК. Результаты были объявлены уже на передаче, транслировавшейся на всю страну. Результаты экспертизы однозначно показали, что бывший участник телестройки не является биологическим отцом ребенка. Это стало настоящим шоком как для тех, кто следит за личной жизнью Меньщикова, так и для него самого.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) Сен 30 2017 в 4:06 PDT

"Он думал, что денег заработает на передаче, а тут такое", – цитирует StarHit близкий к паре источник. Поклонники до сих пор надеются, что паре удастся сохранить отношения, однако после неожиданных результатов генетического теста некоторые начали сомневаться в благополучном для семьи исходе.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) Дек 31 2016 в 7:04 PST

Примечательно, что ранее Евгения Шамаева обвиняла своего супруга в неверности. Также она жаловалась на отсутствие внимания. "Степан вообще не присутствует в семье, ведет разгульный образ жизни и не хочет ничего менять. Он занимается только собой и своими делами. Мы уже давно живем как чужие люди", – рассказывала Евгения Шамаева.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) Окт 6 2017 в 7:17 PDT

Степан Меньщиков, в свою очередь, винил во всем финансовый вопрос. "Как экономика проседает, так я плохой. Ну что ж, насильно мил не будешь. Я был для нее просто проходным билетом в Москву", – жаловался он. Впрочем, по большей части о своей возлюбленной он старался говорить в положительном ключе.

"Женечка, благодарю тебя за то, что ты была в моей жизни! За твой прекрасный вкус, за заботу, ласку и внимание, и за детей, что ты подарила нам. Будь счастлива", – обратился он к супруге в прощальном послании.

