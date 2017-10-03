Татьяна Арнтгольц осталась одна

Журналисты выяснили, как живет актриса Татьяна Арнтгольц. Артистка рассказала о личной жизни, признавшись, что сейчас она одна.

Татьяна Арнтгольц считает, что достаточно уделяет внимания своей дочери Марии, однако, как и всякая работающая мать, уверена, что могла бы еще больше времени проводить с наследницей. Однако Татьяне приходится работать, впрочем актриса считает, что тем самым она развивает в дочери самостоятельность.

Недавно Марии исполнилось восемь лет, девочка побывала в конном лагере и полюбила лошадей. "Сейчас подыскиваем соответствующую школу. Несмотря на то, что сама боюсь этих животных, Маше не препятствую. Нравится – пусть пробует", – рассказала актриса.

В 2013 году Арнтгольц рассталась с отцом своей дочери, актером Иваном Жидковым. Однако экс-супруги сумели сохранить человеческие отношения. По словам Татьяны, это их общая заслуга. "Прежде всего думали о ребенке, а не о себе. Поэтому нам не стоило особых усилий расстаться мирно. Мы с Иваном поддерживаем хорошие отношения, созваниваемся почти каждый день. Маша часто видится с папой. Они вместе ходят в кино", – цитирует Татьяну Арнтгольц Starhit.

После разрыва Жидков встретил другую женщину, которая вскоре должна подарить ему ребенка. Маша с нетерпением ждет появления на свет брата или сестры. Впрочем, девочка, которая уже учится во втором классе, в прекрасных отношениях и со своей двоюродной сестрой – дочерью близнеца Татьяны Ольги Арнтгольц.

Несмотря на то, что у каждой из сестер своя жизнь, они часто общаются. "Мы постоянно на связи по телефону. Да и видимся при любой возможности. Оля – мой самый близкий человек. У нас с сестрой особая вязь на эмоциональном уровне. Если ей плохо, то я тоже не могу полноценно радоваться жизни. У Оли дочка – Аня, ей четыре годика. Они с Машей как родные сестры. Ходим в гости друг к другу. Пока дети играют, мы с сестрой секретничаем", – рассказала Арнтгольц.

Зашла речь и о личной жизни Татьяны. Актриса не стала скрывать, что пока ее сердце свободно. "Я сейчас одна", – коротко сообщила Арнтгольц. А к утверждению, что нужно искать избранника в своей профессиональной среде, актриса относится неоднозначно.

"Здесь не угадаешь. Судьба непредсказуема, судя по моему опыту. Поэтому нужно радоваться тому, что имеешь и достойно принимать любые повороты. Жить честно и быть добрее. Все это написано в библейских заповедях", – заключила Татьяна Арнтгольц.