Гузеева взорвалась и пригрозила проклятием

У Ларисы Гузеевой сдали нервы. Актриса пообещала всех критиканов проклясть.

Недавно Лариса Гузеева попала в центр внимания СМИ благодаря сомнительным фотографиям, на которых запечатлена в купальнике на одном из пляжей за границей. Снимки стали невероятно популярны потому, что любой желающий смог оценить фигуру актрисы, которая, как пришли к выводу зрители, оказалась далекой от идеала.

Говорят, Гузеева так переживала из-за фото, что даже ее приятельница, певица Лолита Милявская пришла ей на помощь – стала утешать и уговаривать не обращать внимания.

В итоге, Лариса успокоилась, однако обиду затаила. Об этом свидетельствует свежая публикация актрисы на ее страничке в социальной сети Instagram. Гузеева выложила собственную фотографию и подписала ее весьма угрожающе.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Окт 2 2017 в 1:15 PDT

"Значит так... недорогие недрузья, я в курсе сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю, если еще раз какая– нибудь погань посмеет испражниться на моей странице – прокляну. А глаз, как говорила моя соседка, у меня ЧИЖОЛЫЙ", – пообещала всем завистникам и критиканам Гузеева.

Многочисленные поклонники немедленно откликнулись на пост актрисы. Они попытались ее задобрить. "Что случилось ??? Кто посмел оскорбить 💩!!!!!! ?? Лариса , Вы шикарная , гениальная , обожаю Вас 💃!!!! Всего Вам наилучшего !!!", "Лариса! Дорогая!!!! Вы такая замечательная! А остальное все суета!!!!! Красотка и Настоящая!!!!!! А это боты у них работа такая, злить всех кругом", "Как мне нравится ваш колкий язычок! Даже цитирую иногда. Успехов и здоровья!" – написали подписчики, чтобы поддержать Гузееву.